Tartıştığı komşusunu tabancayla vurdu

Yasin DALKILICHarun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Cengiz Ş., tartıştığı komşusu Mehmet Özsoy'u tabancayla vurarak yaraladı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Metehan Sokak´ta 11 katlı bir apartmanda meydana geldi. Bina içinde karşılaşan Cengiz Ş. ile komşusu Mehmet Özsoy arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cengiz Ş., belinden çıkardığı ruhsatlı tabancasıyla Mehmet Özsoy'a 3 el ateş etti. Binada oturanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özsoy, gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Cengiz Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Harun Reşit SERBEST
2022-01-07 16:17:59
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