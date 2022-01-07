Kayseri Basketbol´da Tolgay Esenci dönemi

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, başantrenörlük görevi için Tolgay Esenci ile anlaşma sağladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Bellona Kayseri Basketbol'da 15 senedir başantrenörlük yapan Ayhan Avcı, kulüpteki maddi sıkıntılar nedeniyle istifa etmişti. Daha sonra 2 maça Aclan Kavasoğlu yönetiminde çıkan Kayseri takımı deneyimli çalıştırıcıyla da yollarını ayırmıştı. Kayseri ekibi başantrenörlük görevine Tolgay Esenci getirildi.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-01-07 19:42:37



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