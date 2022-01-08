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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor'da Gustavo oynayamayacak

İHA

Kayserispor'da Gustavo oynayamayacak

Ligin ikinci yarısına Altay maçı ile başlayacak olan Yukatel Kayserispor'da şok bir gelişme yaşandı. Mensah ve Dimitrios'tan sonra Campanharo da oynayamayacak.

Süper Ligin ikinci yarısına sahasında oynayacağı Altay maçı ile start verecek olan Yukatel Kayserispor'da bir sakatlık haberi daha geldi. Ligin ikinci yarısında Bernard Mensah ve Dimitrios Kolovetsios'tan uzun süre faydalanamayacak olan Yukatel Kayserispor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo'dan da 1 aya yakın süre fayda sağlayamayacak.
Yapılan tetkikler sonucunda Gustavo Campanharo'nun sağ dizinde ileri derecede dejeneratif artrit ve eklem içi ödem tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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