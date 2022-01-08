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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taraftarlar için aşı çadırı kurulacak

İHA

Taraftarlar için aşı çadırı kurulacak

Kayserispor kulübü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Kadir Has Stadı yanında aşı çadırı kurulacak ve aşı olan taraftar maça girebilecek.

Pazar günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak KayserisporAltay maçını izlemek isteyen ancak aşı olmayan taraftarlar için kolaylık sağlanıyor. Kayserispor kulübü ile Sağlık müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Buna göre, Kadir Has Stadı kuzey kale arkasındaki otoparkta aşı çadırı kurulacak. Hatırlatma aşısı olmayan taraftarlar, burada aşı olduktan sonra maça giriş yapabilecek.
Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, 9 Ocak 2022 Pazar günü saat 11.00 ile 15.30 saatleri arasında Kadir Has Stadyumu Kuzey Kale Arkası Otoparkında aşı çadırları kurulacaktır. Henüz 3. doz aşısını olmamış taraftarlarımız, aşı çadırlarında Biontech veya Sinovac aşılarını yaptırdıktan 30 dakika sonra stadyuma giriş sağlayabileceklerdir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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