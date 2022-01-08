Kayserispor ile Altay 10. randevuda

Yukatel Kayserispor ile Altay, Süper Lig'de 10.kez karşılaşacak.
Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile Altay karşılaşacak. Kadir Has Stadı'ndaki müsabakada iki ekip. birbirine 10.kez birbirine üstünlük kurmak için çabalayacak. Bugüne kadar oynanan 9 maçta 5 kez Altay kazanırken 4 maç da berabere bitti. Yukatel Kayserispor'un Altay'a karşı Süper Lig maçlarında galibiyeti bulunmuyor.
Yukatel Kayserispor ile Altay arasında oynanan Süper Lig maçları ve sonuçları şöyle:
1973/1974 AltayKayserispor 00
1973/1974 KayserisporAltay 00
1974/1975 KayserisporAltay 11
1974/1975 AltayKayserispor 20
1979/1980 KayserisporAltay 00
1979/1980 AltayKayserispor 20
1985/1986 KayserisporAltay 01
1985/1986 AltayKayserispor 21
2021/2022 AltayKayserispor 30
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.