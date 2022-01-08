Kayserispor ile Altay 10. randevuda

Yukatel Kayserispor ile Altay, Süper Lig'de 10.kez karşılaşacak.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile Altay karşılaşacak. Kadir Has Stadı'ndaki müsabakada iki ekip. birbirine 10.kez birbirine üstünlük kurmak için çabalayacak. Bugüne kadar oynanan 9 maçta 5 kez Altay kazanırken 4 maç da berabere bitti. Yukatel Kayserispor'un Altay'a karşı Süper Lig maçlarında galibiyeti bulunmuyor.

Yukatel Kayserispor ile Altay arasında oynanan Süper Lig maçları ve sonuçları şöyle:

1973/1974 AltayKayserispor 00

1973/1974 KayserisporAltay 00

1974/1975 KayserisporAltay 11

1974/1975 AltayKayserispor 20

1979/1980 KayserisporAltay 00

1979/1980 AltayKayserispor 20

1985/1986 KayserisporAltay 01

1985/1986 AltayKayserispor 21

2021/2022 AltayKayserispor 30

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