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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor kazanmak istiyor

İHA

Kayserispor kazanmak istiyor

Sahasında Altay ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor
Süper Lig'in ikinci yarısına Altay maçı ile başlayacak olan Yukatel Kayserispor zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Bugün yaptığı son çalışma ile hazırlıklarını tamamlayan ve maç saatini beklemeye çekilen sarı kırmızılılar, taraftar desteği ile galibiyete erişmek istiyor.
Ligin ilk yarısını 24 puanla 13.sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, ikinci yarının ilk maçını da kazanıp puanını 27'ye çıkarmak amacında. Yarın Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabakada saat 16:00da başlayacak. Bu maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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