Kayseri Kadın Futbol Kulübü - İlkadım Belediye Yabancılar Pazarı Spor: 2-1

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - STAT: Sümer 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Cemal Emre Gömeç, Hatice Yıldırım, Çiğdem Varan, 4'üncü Emine Nur Kaya
KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet, Alina, Gülanbar (Dk. 46 Lamia), Aysun, Saniye, Elmas, Şehriban, Mine, Sona, Gülsüm (Dk.79 Pınar), Rabia Behlül (Dk. 46 Şeyma) Dk.85 Gizem)
İLKADIM BELEDİYE: Hilal (Dk.29 Zeynep Efşanur), Gülçin, Nehir, Arzu, Ece, Havanur, Güleser, Gamze, Zeliha, Ebru, Ayşenur (Dk.54 Berranur)
GOLLER: Dk.26 Gülanbar ve Dk.43 Gülsüm (Kayseri Kadın Futbol Kulübü) Dk.67 Ebru (İlkadım Belediye)
SARI KARTLAR: Ece, Nehir (İlkadım Belediye)Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda yer alan Kayseri Kadın Futbol Kulübü sezonun 4'üncü haftasında konuk ettiği İlkadım Belediye Yabancılar Pazarı Spor'u 2-1'lik sonuçla mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-01-08 20:28:09
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