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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: “Namahrem ellerin uzanmasına asla müsaade etmeyeceğiz" Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı’ndan

İHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: “Namahrem ellerin uzanmasına asla müsaade etmeyeceğiz" Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı’ndan

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından ‘Kutlu Seslenişten Adım Adım 2023’e Kayseri Gençlik Şöleni’ düzenlendi. Törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; “Milletimizin değerlerine, inancımıza, birliğimizi tesis etmeye yönelik ne varsa; CHP, İyi Parti, HDP ve zilletin diğer kesimleri hedef almaktadır. Buna sessiz kalmamız asla söz konusu olmayacaktır. İstiklalimiz ve istikbalimiz tertemizin kaynaklarımıza, mabetlerimizin üzerine namahrem ellerin uzanmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserin açılışında konuşan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik; “Bu akşam bir olmanın, diri olmanın gecesidir. Bu akşam, dün bir olduğumuz gibi bundan sonra da bir olacağımızı vatan toprağının dört bir yanına ilan etmenin akşamıdır. Bu akşam, Türk Milliyetçilerinin Kayseri’den tüm dünyaya verdiği kuvvetli bir nefes ve sestir. Bu ses Sultan Alparslan’ın Malazgirt’ten, Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’dan, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in zindanlardan çıkarak bu mübarek günlere vatan toprağı olsun diye mücadelelerine hitap ettikleri sestir. Bu se; mazlumların yanında durur, zalimin yanında yürür, zalimin zalimin yanında yavuz, eyyamcılar karşısında ise iman dolu tavırlarıyla onurlu ve şuurlu duruşlarıyla ‘Ben Türküm’ diye haykıran Türk Milliyetçilerinin sesidir” dedi.

“Mabetlerimizin üzerine namahrem ellerin uzanmasına asla müsaade etmeyeceğiz”
Programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türk ekonomisinin güçlü temellerle yeni bir döneme girdiğini ifade ederek; “Zillet mensubu CHP ve İyi Parti; ABD ve AB büyükelçileri ile görüşme trafiğine hız kazandırmış, kur fiyatlarının yükselişinden medet umacak kadar alçalmışlardır. Ne var ki kirli hesapları tutmamış, kur baskısı hafifletilmiş ev kamuoyuna telaş pompalayan cepheler birer birer hüsrana uğramıştır. Dolar düşerken Türkiye yükselmiş ancak birileri daha da alçaldıklarını her halde göstermiştir. Emin olun ki ekonomimiz bugün zilletin kol kola girdiği yabancı cephelerce 2018 yılından bu yana 4 kez açıktan hedef alınmıştır. Zillet cephesi her defasında Türkiye’nin yanında değil tam tersi ülkemize karşı saldıranlarla aynı amaçta buluşmuştur. Şimdi ise Türk ekonomisi güçlü temellerle yeni bir döneme daha giriş yapmıştır. Allah’ın izni ve yardımıyla çok daha güzel günleri hep birlikte kucaklayacağız. Hükümetimizin aldığı tedbirler bizlere göre de güven vericidir. Geliştirilen politikalar ülkemizin istikrarını sağlayacaktır. Fakat zillet cephesine ne yapılırsa fayda etmez. Ne var ki Kuran kurslarıyla ilgili CHP’li bir grup başkanvekilinin yaptığı açıklama milletimizin inancına, imanımıza ve İslamiyet’e de ne derecede kin beslediklerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bunlara göre Kuran kursları Orta Çağ zihniyetinin bir ürünüymüş. CHP yandaşı olan zillet çevreleri hakiki sulietlerini bir kez daha bu vesileyle göstermiştir. Ayasofya’nın açılmasını istemeyen hatta Süleymaniye Cami’nin müzeye çevrilmesi gerektiğini söyleyen anlayış bu gün de Kuran kurslarımızı hedef almaya başlamıştır. Milletimizin değerlerine, inancımıza, birliğimizi tesis etmeye yönelik ne varsa; CHP, İyi Parti, HDP ve zilletin diğer kesimleri hedef almaktadır. Buna sessiz kalmamız asla söz konusu olmayacaktır. İstiklalimiz ve istikbalimiz tertemizin kaynaklarımıza, mabetlerimizin üzerine namahrem ellerin uzanmasına asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türklüğün büyük ülküsü mutlaka gerçeğe dönüşecektir”
Birlik ve beraberlik mesajı veren Özdemir; “Kuvveti sadece Türk Milleti’nin kendisinden alan bir anlayış ve kararlılıkla, Milliyetçi Hareket var olduğu müddetçe ‘Türkiye’yi düşüreceğiz’ yanılgısına kapılan güruhlar süründükleri yerden kalkamayacak. Türkiye’yi bırakıp ederi 1 dolar olan hainleri veya siyasi ihtiras için kendisini kullanılmaya elverişli gösteren zavallıları gören odaklar iyi bilmelidir ki; ‘vatanımın ha ekmeğini yemişim, ha kurşununu’ diyen ülkücü hareketin asil evlatları var olduğu müddetçe ezanımız dinmeyecek, bayrağımız inmeyecek, vatanımız bölünmeyecek, milletin iradesi daima galip gelecek ve Türklüğün büyük ülküsü mutlaka gerçeğe dönüşecektir” şeklinde konuştu.
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da konuşmasında; “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve cumhur ittifakı çok önemli mesafeler kat etti, Türk gençliğine inandı ve görev verdi. Karabağ’dan sonra terörle mücadelede cumhuriyet tarihinin en etkin sürecini yaşıyoruz. Nerede bir terörist varsa güvenlik güçlerimiz tarafından imha ediliyor. Irak’ta ve Suriye’de örgüt kafasını kaldıramıyor. Çok şükür artık canlı bomba patlamıyor, sokak eylemleri meydana gelmiyor. Üniversitelerde terörle anılan eğitim camiası artık başarılarla anılmaya başlandı. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta önemli başarılar elde edildi. Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu ve adım adım Türk Dünyası’na doğru çalışmalar gerçekleştirildi” ifadelerine yer verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından Alperen Kekilli, Osman Öztunç, Ali Kınık ve Atilla Yılmaz konser verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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