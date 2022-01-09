Havale ile para gönderirken dikkat Avukat Emir Akpınar: “Gönderilen havaleye not düşülmezse karşı tarafa ödenen borç olarak nitelendirilir” “Gönderilen paranın ne amaçla gönderildiği açık bir şekilde yazılmalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havale ile para gönderirken dikkat Avukat Emir Akpınar: “Gönderilen havaleye not düşülmezse karşı tarafa ödenen borç olarak nitelendirilir” “Gönderilen paranın ne amaçla gönderildiği açık bir şekilde yazılmalı”

İHA

Havale ile para gönderirken dikkat Avukat Emir Akpınar: “Gönderilen havaleye not düşülmezse karşı tarafa ödenen borç olarak nitelendirilir” “Gönderilen paranın ne amaçla gönderildiği açık bir şekilde yazılmalı”

Kayseri Barosu avukatlarından Emir Akpınar, internet bankacılığı ile para gönderme konusunda, “Gönderilen havaleye not düşülmezse karşı tarafa ödenen borç olarak nitelendirilir” diyerek uyarıda bulundu.
Borç ilişkisinin üç temel kaynağı olduğunu söyleyen Avukat Emir Akpınar, “Borç ilişkisi, çeşitli borçların doğumuna dayanak oluşturan hukuki ilişkiyi ifade etmektedir. Borç kavramı borçlunun alacaklıya karşı borç konusu edinimini yerine getirme yükümlülüğünü ifade eder. Türk Borçlar Kanunu’na göre borç ilişkisinin üç temel kaynağı bulunmaktadır. Bunlar sözleşmeden doğan borç ilişkileri, haksız fiillerden doğan borç ilişkileri ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileridir. Sözleşmeden doğan borç ilişkisi, borçlunun sözleşme koşullarını yerine getirmemesi halinde ortaya çıkan, sebepsiz zenginleşme ise haklı bir sebep olmaksızın bir kimsenin mal varlığının diğer bir kimsenin mal varlığı aleyhine artmasıdır. Bu sebeple doğan borç ilişkileri de sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileridir. Borcun sebebi her ne olursa olsun taraflar arasında her nasılsa bir borç ilişkisi meydana gelmiş olsun borç ilişkisi doğar” dedi.
Akpınar, internet bankacılığı ile gönderilen paralarda açıklamaların yazılmasının büyük önem arz ettiğini söyleyerek, “Özellikle teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte ödemeler artık fiziki olarak değil, internet bankacılığı aracılığıyla havale veya EFT sureti ile yapılmaktadır. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulması gerekir. Şöyle ki bilindiği üzere bir başkasına internet bankacılığı yoluyla para gönderirken paranın ne amaçla gönderildiğini belirtmek adına açıklama kısmı yer alır. Bu kısma diyelim ki kira borcumuzu yolluyorsak ‘Kira’ şeklinde açıklama yazılır. Bu açıklama ileride çıkacak uyuşmazlığa delil niteliği de taşımaktadır. Aksi bir durumda ise Yargıtay kararları ele alındığında diyelim ki bir kimseye borç olarak internet bankacılığı üzerinden bir para gönderiliyor ve açıklama kısmı boş bırakılıyorsa, bu halde mahkemece karşı taraf lehine bir borç ödemesi olarak kabul edilmektedir. Sonuç olarak havale bir ödeme vasıtası olup, var olan bir borcun ödendiğini gösterir. Bu bakımdan internet bankacılığı ile havale yolu kullanılarak gönderilen paralarda böyle bir durum söz konusu olmakla birlikte, bunun aksini iddia etmek için konulacak şerh açıklamaya gönderilen paranın niteliğinin yazılması büyük önem arz etmektedir. Örnek olarak bir kişiye borç olarak bir miktar para göndereceksek, yapacağımız EFT işleminin açıklama kısmına söz konusu gönderilen miktarı 'Borç olarak gönderiyorum' şeklinde veya '3 aylığına borç olarak gönderiyorum' şeklinde açıklamaya şerh düşmemiz gerekiyor. Herhangi bir açıklama yazmadığımız takdirde karşı tarafa olan borcumuzu ödediğimiz anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CeraStyle OSB Teknik Koleji evinde kazandı
YEREL HABERLER CeraStyle OSB Teknik Koleji evinde kazandı
Mehmet Büyüksimitci: “Gazetecilerin çabaları kuşkusuz takdire şayandır”
YEREL HABERLER Mehmet Büyüksimitci: “Gazetecilerin çabaları kuşkusuz ...
Başkanı Gülsoy: “Basın, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurudur”
YEREL HABERLER Başkanı Gülsoy: “Basın, demokratik hayatın ...
Sigara doldururken suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Sigara doldururken suçüstü yakalandılar
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: “Namahrem ellerin uzanmasına asla müsaade etmeyeceğiz" Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı’ndan
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: “Namahrem ...
Kayseri Kadın Futbol Kulübü - İlkadım Belediye Yabancılar Pazarı Spor: 2-1
YEREL HABERLER Kayseri Kadın Futbol Kulübü - İlkadım Belediye ...
Kayserispor kazanmak istiyor
YEREL HABERLER Kayserispor kazanmak istiyor
Kayserispor ile Altay 10. randevuda
YEREL HABERLER Kayserispor ile Altay 10. randevuda
Kayserispor'da 8 eksik var
YEREL HABERLER Kayserispor'da 8 eksik var
Benli: "Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar hastaneye giderken karakoldan izin almalı" Kayseri'de sağlıkta şiddet masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Benli: "Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar ...
Sarıkamış şehitleri Kayseri'de anıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış şehitleri Kayseri'de anıldı
Büyükkılıç gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Büyükkılıç gençlerle buluştu
Ekonomist Ender Özerdem: “Petrolün bu fiyatlarını sadece birkaç aile belirliyor”
YEREL HABERLER Ekonomist Ender Özerdem: “Petrolün bu fiyatlarını ...
Tekden Giriş Sınavı’na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Tekden Giriş Sınavı’na yoğun ilgi
Nakliyeci esnafından Başkan Palancıoğlu'na teşekkür
YEREL HABERLER Nakliyeci esnafından Başkan Palancıoğlu'na teşekkür
Kimse ne yaptığına anlam veremedi, taşla arabaların camını kırdı Kayseri’de sokak ortasında yürürken eline taş alan şahıs, araçlarını camını kırıp yoluna devam etti
YEREL HABERLER Kimse ne yaptığına anlam veremedi, taşla arabaların ...
Sigara hırsızları kamerada Kayseri'de düzenlenen operasyonda 9 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sigara hırsızları kamerada Kayseri'de düzenlenen ...
Başkan Öztürk başarılı kayakçıları tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Öztürk başarılı kayakçıları tebrik etti
Taraftarlar için aşı çadırı kurulacak
YEREL HABERLER Taraftarlar için aşı çadırı kurulacak
Kayserispor'da Gustavo oynayamayacak
YEREL HABERLER Kayserispor'da Gustavo oynayamayacak
Bellona Kayseri’de Tolga Esenci dönemi
YEREL HABERLER Bellona Kayseri’de Tolga Esenci dönemi
Dilara Tongar Kayseri'ye geldi
YEREL HABERLER Dilara Tongar Kayseri'ye geldi
Kayseri Basketbol´da Tolgay Esenci dönemi
YEREL HABERLER Kayseri Basketbol´da Tolgay Esenci dönemi
Kayseri Basketbol´da Tolgay Esenci dönemi
YEREL HABERLER Kayseri Basketbol´da Tolgay Esenci dönemi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.