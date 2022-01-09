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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas’ta bin 259 çift ‘evet’ dedi

İHA

Talas’ta bin 259 çift ‘evet’ dedi

Talas Belediyesi Nikah Memurluğu tarafından, 2021 yılında bin 259 çiftin nikah kıyılarak bir önceki yılın rekoru kırıldı.

Talas Belediyesi tarafından 2021 yılında bin 259 nikah kıyılarak bir önceki yılın rekoru kırıldı. 2021 yılı içerisinde çiftlerin en çok tercih ettiği ay Ağustos olurken, bu ayda toplam 256 nikah kıyıldı. En az nikah kıyılan ay ise 40 nikahla Nisan oldu.

Bir önceki yıl olan 2020 yılında toplam 991 çift dünya evine girmiş ve 2019’un rekoru kırılmıştı. 2021 yılında ise 1259 nikah kıyılarak 2020 yılı rakamlarının üstüne çıkılmış oldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da evlenen çiftleri tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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