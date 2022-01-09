Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde organik eğitim başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, tarımsal eğitim faaliyetleri kapsamında “Organik Tarım” eğitimi düzenliyor. Düzenlenecek Organik Tarım Eğitimi’nin takvimi 31 Ocak 2022 6 Şubat 2022 olarak belirlendi.



Bilinçli, sürdürülebilir ve doğru tarım için çiftçiye ve tüketicilere destek noktasında birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında başlayacak yeni sezon öncesi Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı bahçe kullanıcılarını belirlemek üzere tarım alanında yaptığı yatırımlara tarımsal eğitim boyutunda da destek vererek ‘Organik Tarım Eğitimi’ni gerçekleştiriyor.





Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda verilecek eğitimde, Organik Tarım Mevzuatı, Doğal Üretim Bahçesi Kullanımı Hakkında Bilgilendirme, Toprak, Toprak Verimi, Bitki Besleme, Gübreleme, Organik Gübre Yapımı, Organik Atık Dönüşümü, Organik Sebze Yetiştiriciliği, Organik Sebze Yetiştiriciliğinde Ekim Nöbeti, Organik Sebze Yetiştiriciliğinde Tohum Üretimi gibi önemli konular yer alacak.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Doğal Üretim Bahçesi Sorumlusu Abdurrahman Özcan, Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fevziye Şuheyda Hepşen Türkay, Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Sebzecilik Bölümü’nden Dr. Gülay Beşirli ve Kapadokya Organik Üreticiler Birliği Dernek Başkanı Dr. Yeşim Bekyürek eğitmenliğinde verilecek her eğitim sonunda düzenlenecek sınav sonucuna göre başarılı kursiyerlere ‘Organik Tarım Eğitimi Katılım Belgesi’ takdim edilecek.



70 kişilik kontenjan olan müracaatlar 10 Ocak’ta başlayacak. Covid19 Pandemisi nedeni ile 70 kişilik kontenjanı bulunan eğitim, günlük HES Kodu kontrolü ile gerekli covid19 tedbirleri altında yapılacak eğitime müracaatlar 10 21 Ocak 2022 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde Doğal Üretim Bahçesi’ne şahsen yapılacak. Müracaatlarının 70’ten fazla olması durumunda İdare tarafından elektronik ortamda kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk ve tek olan projelerinden Doğal Ürünler Bahçesi ve bahçe içerisinde yer alan Organik Pazar, organik tarımın halk arasında yaygınlaşmasını ve tüketicilerin doğrudan üreticilerden doğal ürünlere ulaşabilmelerinin yanında sağlıklı beslenmelerini de sağlamak amacı ile 5 yıldır faaliyet gösteriyor.



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