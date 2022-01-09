Melikgazi’de her hafta bir mahallede toplu temizlik

Melikgazi Belediyesi, her hafta bir mahallede yapılan temizlik çalışmasını bu hafta Gülük ve Tacettinveli Mahallesinde gerçekleştirdi.

Ekipler işe başlamadan önce işçilere kolaylıklar dileyerek tatlı ikram eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak yeni bir çalışma başlattık. Bugünde Gülük ve Tacettinveli Mahallemizde çevre temizliği çalışmalarına başladık. Ekiplerimizin yoğun gayretiyle mahallelerimizi köşe bucak temizliyoruz. Melikgazi Belediyemizin büyük bir ekibi ve muhtarlarımızla burada günlük temizlik başladı akşam geç vakitlere kadar devam edecek. Bu kapsamda her hafta birkaç mahallemizde tüm ekip olarak giriyoruz. Temizliği, hafriyat alımı, yol süpürmesi, geri dönüşüm gibi çalışmaları bir arada yapıyoruz. Muhtarlarımızın da yönlendirmesi ile mahallelerimizdeki eksikler ve yapılması gereken işleri de arkadaşlarımız yapacak. Cenabı Allah inşallah birlik beraberlik içerisinde nice güzel günlere erişmeyi nasip etsin. Yaptığımız çalışmalar mahallelerimize hayırlı olsun. Emek veren mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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