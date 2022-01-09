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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Günaydın: “Gazeteciler tarafsız, objektif ve saygılı bir mesleği yerine getiriyor”

İHA

Vali Günaydın: “Gazeteciler tarafsız, objektif ve saygılı bir mesleği yerine getiriyor”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.
Vali Günaydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Günümüzde, bilginin doğru ve hızlı iletilmesi kadar, güvenilir ve objektif olması da oldukça önemlidir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı olarak önemli bir mesleği icra etmek durumunda olan çalışan gazeteci arkadaşlarımız çok hassas ve önemli bir görevi yerine getirmektedir. Her gün toplumda yaşanan olaylar ile ilgili kamuoyunun objektif şekilde aydınlatılması, bilgilendirilmesi gibi önemli bir misyonu üstlenen gazetecilik mesleğinde çalışanların, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek takdire şayandır. Demokrasimizin daha da güçlenmesi için çalışan gazetecilerimiz, mesleklerini ifa ederken vatandaşlarımızla devletimiz arasında köprü görevini üstlenerek ilimizin gelişmesi ve ilerlemesi için tespit ettikleri hususları bizimle paylaşmalarından ve vatandaşlarımızın sesi olmalarından dolayı kendilerine teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. Günün her saatinde haber peşinde koşan, zor şartlar altında çalışıp, sorumluluk duygusu içinde toplumu aydınlatan, halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ilimize ve ülkemize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyor, faydalı ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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