MHP’li Özdemir: “Türkiye ekonomide istikrarlı bir ilerleme kaydediyor” MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: “Türkiye alınan yerinde tedbirlerle ekonomik anlamda büyüyen ülkeler arasında 2. sırada”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “Türkiye ekonomide istikrarlı bir ilerleme kaydediyor” dedi.

Düzenlenen basın toplantısına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, il yönetimi ve gazeteciler katıldı.

Kayseri sanayisinin ekonomik büyümede etkili olduğunu söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “MHP olarak sayın Genel Başkanımızın talimatıyla öncelikle siyasi parti çalışmalarımız kapsamında Türkiye genelini kapsayan 9 bölgedeki istişare toplantılarımız oldu. Bu toplantılarımızın birine de Kayseri İl Başkanlığımız ev sahipliği yaptı ve bu toplantı da son derece başarılı geçti diğer 8 toplantımız gibi. Bu anlamda MHP kadroları 81 ilin tamamını anılan süre zarfında ziyaret etti, bu ziyaretler esnasında her ilimizdeki esnaf, sanayi, ziraat odaları gibi şehrin sosyoekonomik dokusu anlamında kuruluşlarını ziyarette bulundu. 2020’den 2021’in sonuna kadar olan sıkıntılı süreçte dünya ekonomileri birer birer sarsılırken, Türkiye ekonomisi aynı dönemde büyük bir büyüme başarısı göstermiştir ve global seviyede dünyada en fazla büyüyen 2. ekonomi olma başarısını elde etmiştir. Burada da Kayserili sanayici ve iş adamlarımızın katkısının büyük olduğunu, Türkiye ölçeğindeki büyümenin ortalamanın üzerindeki bir büyümeye katkı sağladığı gerçeğinden hareketle kendilerine teşekkür ziyaretimiz oldu. Bu ziyarette de sadece ekonomi işle alakalı tespitlerimiz değil, gelecek dönemdeki belirtilerimiz aynı zamanda iş dünyamızın bu anlamdaki çalışma ve gayretlerinden ötürü kendilerine tebrik ve teşekkürlerimizi ilettik” dedi.



“Türkiye yerinde tedbirlerle başarılı bir şekilde ilerliyor”

Türkiye ekonomisinin başarılı tedbirler sayesinde kaos ortamına rağmen başarılı bir ilerleme kaydettiğini söyleyen Özdemir, “Cumhur İttifakı anlamında Kayseri, her ile örnek bir şehir. Buradaki anlayış birliği, faaliyet birliği, çalışma birliği Cumhur İttifakı'nın başarılarının en önemli nedenleri arasındadır. Dolayısıyla AK Parti ile de şehrimizi ilgilendiren meselelerle alakalı müşterek gündemleri zaman zaman paylaşma fırsatı buluyoruz ve bunun sürekli olduğunu da belirtmek isterim. Türkiye’deki diğer siyasi bazı kesimlere bakarsanız son derece karamsar bir tablo ile ne yazık ki milletimize bir olumsuzluk pompalama gayreti var. Bütün dünyanın etkilendiği bir pandemi sürecinden geçtik. Başlangıç itibari ile birey sağlığıyla beraber toplum sağlığını ve ikisi ile alakalı olmak sureti ile sağlık sisteminin genelini etkileyecek olan bir pandeminin olduğu herkesin kabulüdür. Bu hastalığın pandemiye dönüşmesi, küresel bir boyut kazanmasıysa ardından ekonomik bazı zorlukları da beraberinde getireceği hatta siyasi bazı kırılganlıkları beslenmek sureti ile her ülkenin milli güvenlik algılaması ve perspektifini tesiri altına alacağıyla alakalı yaklaşımlar en başından vardı. Bugün, bu gündemleri de zaten yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi kim ne derse desin alınan yerinde ve başarılı tedbirlerle, sağlam temeller üzerinde ilerlemek sureti ile dünyanın böylesine kaos halini aldığı bir düzende istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Zorluklar yok mu? Var ama Allah’ın izniyle bu zorlukların hepsi aşılacaktır. Bu bizim iddiamız da değil, Türkiye mevcut veriler itibari ile başarılı bir istikamette ilerlemektedir” ifadelerini kullandı.



“Asgari ücretteki artış vatandaşı fazlasıyla memnun etti”

Asgari ücretteki artışın ve emekli maaşlarındaki iyileştirmelerin vatandaşları fazlasıyla memnun ettiğini belirten Özdemir, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Birçok ürünle birlikte bazı temel ürünlerin dahi üretiminin etkilendiği ve bundan diğer sektörlerin de olumsuz netice aldığı bir süreç bu süreç. Bu süreçte büyüme kaydeden ülkelerin sorunlarının aşılmasının ardında da daha yüksek bir ivme ile bilhassa ekonomik anlamda elini güçlendireceği malum. Türkiye de bu ülkeler arasında ve hatta 2. sırada. İnşallah piyasa istikrarının sağlanması, kurun hafifletilmesi ve ücret iyileştirmelerinin yapılması ki bu çok önemli. Türkiye’de kur, enflasyon ve faiz üçlüsünün pandemi sebebi ile arada var olan dengenin sarsılması elbette ki bazı sıkıntıları beraberinde getirdi ancak asgari ücretteki artışın son derece memnuniyet verici bir seviyeye ulaşması, memurlarımızın ve emeklilerimizin bu anlamdaki maaşlarındaki iyileştirmelerin son derece verimli bir şekilde gerçekleşmiş olması vatandaşımızı memnun etmiş ve rahatlatmıştır.”

