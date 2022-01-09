Yukatel Kayserispor-Altay: 1-0

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)-
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Yaşar Kamal Uğurlu, Serkan Çimen, Cemil Tunç
YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung Onur Bulut, Carole, Hosseini, Uzodimma (Dk. 84 Yasir Subaşı), Attamah, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 65 Mane), Cardoso (Dk. 65 Gökhan Sazdağı), Gavranovic (Dk. 89 İlhan Parlak), Mustafa Pektemek (Dk. 89 Ramazan Civelek)
ALTAY: Lis Da Silva, Naderi, Ceyhun Gülselam (Dk. 86 Özgür Özkaya), Thiam, Murat Akça, Eren Erdoğan (Dk. 46 Kappel), Zeki Yıldırım, Paixao (Dk. 61 Ahmed Rayan), Rodriguez, Bamba (Dk. 61 Deniz Kadah)
GOL: Dk. 33 Mustafa Pektemek
SARI KART: Ceyhun Gülselam (Altay)
Spor Toto Süper Lig´in 20'nci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 1-0 yendi.
19'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek tarafından çekilen şutu, kaleci kurtardı.
29'uncu dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Zeki Yıldırım tarafından çekilen şut auta gitti.
33'üncü dakikada Kayserispor'da Hosseini'nin sağ kanada uzun pasında savunma arkasına sarkan Onur Bulut, çizgiye inip topu penaltı noktası üzerine çıkarırken Mustafa Pektemek, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0
70'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Pektemek'in kaleye şutu yandan auta gitti.
90+1'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak'ın şutunu kaleci Lis kurtardı.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-01-09 17:59:54
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