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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Denizli: “Bulunduğumuz yerden çıkmak için mücadele edeceğiz”

İHA

Mustafa Denizli: “Bulunduğumuz yerden çıkmak için mücadele edeceğiz”

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Kayserispor mağlubiyetinin ardından, “Bulunduğumuz yerden çıkmak için mücadele edeceğiz” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Altay, deplasmanda Kayserispor'a 10 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mustafa Denizli, bulundukları yerden çıkmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Bizim devamlı çalıştığımız, kanatlardan gelen toplardaki pozisyon almamızdan kaynaklı bir gol oldu. Neticede uzun bir süredir kötü gidiyoruz. Ancak bizim hayatımız mücadelelerin içerisinde geçti. Burası benim için bir takımdan, bir kulüpten çok daha fazlasını ifade ediyor. Bir takım tedbirleri, kararları almakla görevliyiz. Bunlar radikal kararlar olacak. Dönüşte de başkanla oturup, bunları değerlendireceğiz. Bizim mücadeleden vazgeçme gibi bir düşüncemiz asla olmaz. Bu takıma sezon başında nasıl güveniyorsam şimdi de aynı şekilde güvenim devam ediyor. Evet pozisyonumuz iyi değil ama bu bizi asla umutsuzluğa sevk etmez. Buradan mutlaka çıkacağız ve bu hafta başlayıp, bunu gerçekleştireceğiz. Kadroda bazı değişiklikler yapmamız lazım. Kadroyu daha istekli bir hale getirmemiz lazım. Buradan daha sağlıklı bir çalışma ortamı çıkaracağımızı düşünüyorum. Ara transferde bir şeyler yapılır mı? Yapılmaz mı? Bilmiyorum ama neticede bu takımın sorumlusu benim. Yani başarılı, başarısız ne olursa olsun her sonuçta burada sorumlu olan kişi benim. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu mücadeleden asla vazgeçmek yok. Neticede bu camia benim için çok daha farklı şeyler ifade ediyor. Dönüşte arayışımız olacak. Yeni bir değerlendirmemiz olacak. Bunu da en iyi şekilde hayata geçireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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