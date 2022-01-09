Yukatel Kayserispor-Altay maçının ardından



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantıında açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karman, "Ligin ikinci yarısında ilk maçımızı kazanmak çok önemli. Bu galibiyetleri takım olarak alışkanlık haline getirmeliyiz. Biz çift santrfor oynuyoruz. Bu şekilde oynamak kolay değil. Oyuncularımız da bunun hakkını veriyor. Oyunun son bölümlerinde 2'yi bulabilecek pozisyonlar yakaladık. Hakemi tebrik etmek lazım. Tereyağından kıl çeker gibi maç yönettiler. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız takımı çok iyi destekledi. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bilindik 3 oyuncu aldık. 1-2 eksiğimiz var. Oraya da bilindik oyuncuları aldığımızda tamam. İyi bir takım olacağımıza inanıyorum. 27 puan yeterli değil. Daha fazla puanlar almamız lazım" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA DENİZLİ: VAZGEÇME GİBİ BİR DURUMUMUZ OLMAZ

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "İkinci yarının başlangıcını iyi bir oyunla yapmak istiyorduk. Ancak oyuna kötü başladık. Uzun bir süredir kötü gidiyoruz. Hayatım mücadelelerle geçti. Burası benim için takımdan fazlasını ifade ediyor. Dönüşte başkanla oturup bunları değerlendireceğiz. Bizim vazgeçme gibi bir durumumuz olmaz. Ligdeki pozisyonumuz iyi değil ama bu bizi asla umutsuzluğa itmez. Kadroda değişiklikler yapmamız lazım. Kadroyu daha istekli hale getirmemiz lazım. Ara transfer döneminde bir şey yapılır mı yapılmaz mı bilmem ancak bu takımın sorumlusu benim. Mücadeleden asla vazgeçmek yok. Dönüşte yeni bir değerlendirmemiz olacak. Onu da en iyi şekilde hayata geçireceğiz. Bunda kimsenin şüphesi olmasın."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hikmet Karaman'ın açıklamaları

-Mustafa Denizli'nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-01-09 18:56:19



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