Kayserispor Altay karşısında ilk kez kazandı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde oynadığı Altay maçlarında ilk kez kazandı.

Süper Lig’in ikinci yarısının ilk haftasında sahasında Altay ile karşılaşan Yukatel Kayserispor 3 puanı hanesine yazdırdı. Mustafa Pektemek’in attığı golle galibiyete erişen sarı kırmızılılar, tarihinde ilk kez Altay ile oynadığı bir Süper Lig maçını kazandı. Bu maçtan önce oynadığı 9 maçta 5 yenilgi 4 beraberlik alan sarı kırmızılılar, ilk galibiyetini de Kadir Has Stadı’nda aldı.

Yukatel Kayserispor ile Altay arasında oynanan 10 maç ve neticeleri şöyle:

1973/1974 AltayKayserispor 00

1973/1974 KayserisporAltay 00

1974/1975 KayserisporAltay 11

1974/1975 AltayKayserispor 20

1979/1980 KayserisporAltay 00

1979/1980 AltayKayserispor 20

1985/1986 KayserisporAltay 01

1985/1986 AltayKayserispor 21

2021/2022 AltayKayserispor 30

2021/2022 KayserisporAltay 10

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