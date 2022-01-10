Kayserispor Altay karşısında ilk kez kazandı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde oynadığı Altay maçlarında ilk kez kazandı.
Süper Lig’in ikinci yarısının ilk haftasında sahasında Altay ile karşılaşan Yukatel Kayserispor 3 puanı hanesine yazdırdı. Mustafa Pektemek’in attığı golle galibiyete erişen sarı kırmızılılar, tarihinde ilk kez Altay ile oynadığı bir Süper Lig maçını kazandı. Bu maçtan önce oynadığı 9 maçta 5 yenilgi 4 beraberlik alan sarı kırmızılılar, ilk galibiyetini de Kadir Has Stadı’nda aldı.
Yukatel Kayserispor ile Altay arasında oynanan 10 maç ve neticeleri şöyle:
1973/1974 AltayKayserispor 00
1973/1974 KayserisporAltay 00
1974/1975 KayserisporAltay 11
1974/1975 AltayKayserispor 20
1979/1980 KayserisporAltay 00
1979/1980 AltayKayserispor 20
1985/1986 KayserisporAltay 01
1985/1986 AltayKayserispor 21
2021/2022 AltayKayserispor 30
2021/2022 KayserisporAltay 10
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.