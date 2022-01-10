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Sedat Kılınç’tan emtia fiyatı ‘kartellerine’ karşılık indirim müjdesi Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç: “Kuru bahane eden emtia kartellerine karşı satışlarda yüzde 10 indirim uygulayacağız”

İHA

Sedat Kılınç’tan emtia fiyatı ‘kartellerine’ karşılık indirim müjdesi Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç: “Kuru bahane eden emtia kartellerine karşı satışlarda yüzde 10 indirim uygulayacağız”

Kur farklarından kaynaklı olarak inşaat malzemelerine yapılan zamlarla ilgili açıklama yapan Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, “Kuru bahane eden emtia kartellerine karşı satışlarda yüzde 10 indirim uygulayacağız” dedi.
Emtia fiyatlarına piyasadan bağımsız olarak zam yapan kartellere karşı destek beklediklerini söyleyen Sedat Kılınç, “İnşaat sektöründeki emtia kalemlerindeki bu artışlar döviz kurları bahane edilerek yapılmıştı. Özellikle tekelleşmiş bazı ürünler var yani karteller oluşturuyorlar. Özellikle çimento sektöründe ciddi karteller var. Başka emtialarda da var bu kartellerin ortadan kalkması için devletimizden destek bekliyoruz. Bu karteller kendi aralarında anlaşarak bir fiyat belirliyorlar ve rekabeti ortadan kaldırıyorlar. Serbest piyasaya uygun olmayan davranışlarda bulunuyorlar ve bu da bizim maliyetlerimizi arttıran bir faktör. Bu yüzden dövizdeki düşüşün bütün emtia kalemlerine yansımasını bekliyoruz” dedi.
Kılınç, yükselen emtia fiyatlarına rağmen satışlarda yüzde 10 indirim yapacaklarını söyleyerek, “Biz Sedat Kılınç İnşaat olarak bir karar verdik. Daha bizim emtia kalemlerinde düşüş olmasa da yüzde 10’luk daire fiyatlarımızda indirim yapacağız. Bunun da birçok sektör temsilcisine ve emtia satıcılarına da örnek olmasını diliyor ve bu şekilde olmasını bekliyoruz. Sayın Devlet Bahçeli’nin de bu yönde bir talebi ve isteği olmuştu, biz de buna kayıtsız kalmayalım. Ülke ekonomisine de destek açısından bu düşüncelerimizi de emtia satıcılarına ve kartellere örnek olması için duyurmak istiyorum. Sedat Kılınç ailesi olarak 2022 yılının dünyaya mutluluk, sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Özellikle pandeminin 2022 yılında son bulmasını Allah’tan temenni ediyoruz. 2022 yılında Sedat Kılınç İnşaat projelerinde kaliteli, yeni ve farklı vizyonlar üreten, yeşile ve doğaya önem veren projelerimiz ile vatandaşlarımızı da ev sahibi yapmak için bekliyoruz” dedi.

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