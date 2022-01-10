Başkan Büyükkılıç, 200 milyon TL’lik Kentsel Dönüşüm Projesi’ni yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü çalışmada, yapımına başlanan 200 milyon TL’lik Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’ni yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) birlikte yürüttüğü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’ne ilişkin alanda bulunan, hak sahipleri için projelendirilen 572 konutun yapımına başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç şantiye alanında incelemelerde bulunarak, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp'ten hak sahipleri uzlaşma ve kura işlemleri ile ilgili, yüklenici firma yetkililerinden de inşaat durumu ile ilgili bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “TOKİ’miz Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği halinde yapmış olduğu kentsel dönüşüm çalışması hızla devam ediyor. 572 konut, okulu, camisi, sosyal tesisi, ticaret alanı ve işyerleri ile birlikte ortaya çıkan güzel bir proje olacak. Yeşil oranı oldukça yüksek, çok katlı içerik yok. Totalde zemin dâhil 6 katlık bir projeye ortaya çıkmış olacak” dedi. Projeye büyük destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a teşekkür eden Büyükkılıç, “Uzlaşma bağlamında da Oruçreis’imizin bizleri seven, güvenen güzel insanlarının 742 talep var, bunların tamamına yakınıyla uzlaşıldı, 572 cevap verebileceğimiz daire sayısı var. Onlarla görüşmek suretiyle kura çekeceğiz, kurada isimleri çıkmayanlara da daha sonraki etapta yardımcı olma yönünde gayret göstereceğiz. İşler seyrinde gidiyor” diye konuştu. Oruçreis Mahallesi’nde, güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici, en önemlisi afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulaması hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi uzlaşma görüşmelerinin, Büyükşehir Belediye Meclis Kararı doğrultusunda uygulama esaslarına göre yapılıp, tüm hak sahipleri ile eşit ve şeffaf sözleşmeler yapıldığını belirtti. Başkan Büyükkılıç’a, inceleme esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu eşlik etti.

Ayrıca, proje kapsamında 6 Ocak 2022 itibariyle uzlaşma sağlanan hak sahipleri ile 742 adet konut için sözleşme imzalanırken, kura çekimi sonrası 572 adet konutun sahipleri belli olacak. Uzlaşma görüşmelerinin 21 Ocak 2022 itibari ile tamamlanacağı, yapımına başlanan 572 adet konutun kura işlemlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

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