Kaçak ördek avlayan şahsa ceza

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak olarak avlanan 1 kişiye ceza yazıldı.

Ekiplerce hafta sonu Kayseri’nin çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde avcıların yasalar çerçevesinde av yapıp yapmadığı denetlenirken ses cihazıyla ördek avı yapan bir kişiye idari işlem uygulandı. Ayrıca ekiplerce av esnasında kullanılan ses cihazına da el konuldu.

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