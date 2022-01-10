Jandarma'dan uyuşturucuya geçit yok

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Develi ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından ilçede belirlenen 6 adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda A.Y., Ş.Ö., E.A., T.K. ve A.A. gözaltına alınırken, aramalarda ise 500 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kılıç ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanımı aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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