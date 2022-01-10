Kayserispor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor son oynadığı Altay maçını da kazanarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı.

Ligin 16'ncı haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan ve sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılan Yukatel Kayserispor, daha sonra oynadığı Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor maçlarından beraberlikle ayrılırken Sivasspor ve Altay maçlarını kazandı. 4 maçta 6 gol kaydeden sarı kırmızılılar kalesinde sadece 2 gol gördü. Sezonun ikinci yarısına sahasında Altay galibiyeti ile başlayan Kayseri ekibinin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Bertolacci ve Mert Çetin'in lisansını çıkartabilmek için transfer yasağını kaldırması gerekecek.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-01-10 14:17:01



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