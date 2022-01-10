Başkan Büyükkılıç, İsviçre Büyükelçisi Ruch’u ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, İsviçre Büyükelçisi Ruch’u ağırladı

İHA

Başkan Büyükkılıç, İsviçre Büyükelçisi Ruch’u ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch’u makamında ağırladı. Kayseri’de kendisini evinde hissettiğini söyleyen Büyükelçi Ruch, Kayseri mantısına hayran kaldığını belirtirken, Başkan Büyükkılıç kentin 6 bin yıllık tarihi ve doğa geçmişini anlattı.
Başkan Büyükkılıç, biz dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch ve beraberindekileri, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı. İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Giriş Salonu’nda ziyarete açılan KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları tarafından hazırlanan, 51 farklı el sanatı ile 78 eserden oluşan Kayseri’m Sanat Sergisi’ni hayranlıkla gezdi. Sergi gezisinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükelçi Jean Daniel Ruch ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti.
Başkan Büyükkılıç Kayseri’nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, 6 bin yıllık geçmişi olan ticari bir merkez olduğunu belirterek, “Her alanda çeşitlilik söz konusudur. Daha çok endüstri ve ticaret merkezi olarak anılır. Erciyes dağımız uluslararası standartlarda kayak merkezimiz söz konusudur. 19 mekanik tesis, 38 kayak pisti, 138 kilometrelik pist uzunluğu söz konusudur. Toz kar, çok meşhurdur, 3 bin 916 metre yüksekliği vardır. 3 bin 400 metreye kadar da kayak odaklı çıkılabiliyor. Yaz aylarında da 3 bin 916’ya dağcılık kültürü ile tırmanan binlerce insan söz konusudur” diye konuştu.
Büyükkılıç, 1 milyon 500 bine yakın nüfusu olan Kayseri’de 180 ülkeye ihracat yapılan ticari bir potansiyel mevcut olduğunu, 3 organize, 1 serbest bölge, 2 teknopark ve 5 üniversite ile 80 bin öğrenci bulunduğunu ifade etti. Doğa güzelliğiyle, turizm altyapısıyla, Kapadokya bölgesinde olmasıyla, Mimar Sinan’ın şehri Kayseri’nin çok özellikli bir şehir olduğunu, kentin gastronomi alanında da ön plana çıktığını anlattı.
Sıcak karşılama için teşekkür eden Büyükelçi Ruch ise, “Türk misafirperverliğini deneyimledik, çok güzel ağırladınız, çok güzel karşılayarak misafirperverliğinizi gösterdiniz. Gastronomiden bahsettiniz, biz de çok güzel bir restorana gittik, meşhur mantınızı yedik. Mantıların beşiği olan yerin Kayseri olduğunu öğrendim, hemen yedim” dedi.
Ruch, Kayseri’de kendisini evinde hissettiğini söyleyerek, “Biz İsviçreli olarak Kayseri’de kendimizi evimizde hissetmemizin sebebi bir dağ eteğindeyiz. İsviçre’de mesela herhangi bir yere gittiğinizde 4 bin metrelik dağ görmemek imkânsızdır. Hem 4 bin metrelik dağın eteğindeyiz, hem tepesine kadar çıkılabiliyor, hem de kayak yapılabiliyor. Burada daha uzun kalmam ya da geri gelmem için nedenlerdir” şeklinde konuştu.
Başkan Büyükkılıç, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch’ın merak ettiği soruları da cevaplandırdı. Zenginlikler şehri Kayseri'nin tanıtım videosunun izletildiği ziyarette, İsviçreli misafirlere lezzetin anavatanında gilaburu suyu ve pastırma ikram edildi. Ayrıca Yeşilhisarlı kadınların el emeği göz nuru Soğanlı Bebeği’nin de tanıtımı yapıldı.
Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Ruch’a günün anısına Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan tabletlerin replikası ile el dokuması kilim hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OSB’ler, mesleki eğitimin’ irtibat noktası’
YEREL HABERLER OSB’ler, mesleki eğitimin’ irtibat noktası’
Selçuklu Pazar Yeri Ve Sosyal Tesisi hizmet vermeye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Selçuklu Pazar Yeri Ve Sosyal Tesisi hizmet vermeye ...
Hayırsever şehrin hayırsever belediyesi: Kayseri Büyükşehir
YEREL HABERLER Hayırsever şehrin hayırsever belediyesi: Kayseri ...
Kayserispor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı
YEREL HABERLER Kayserispor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı
Kayserispor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı
YEREL HABERLER Kayserispor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı
Sporda 2021 Talas'ın yılı oldu
YEREL HABERLER Sporda 2021 Talas'ın yılı oldu
Başkan Büyükkılıç Ecrin'in isteğini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Ecrin'in isteğini gerçekleştirdi
Başkan Palancıoğlu'ndan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu'ndan Gazeteciler Günü mesajı
7 kişinin öldüğü kazada sanığa verilen 12 yıl hapis cezasına yakınlarını kaybeden aileden itiraz Avukat Seyit Halil Yüzgeç: “Karar vicdanları tatmin etmemektedir” "Türkiye’de ilk defa bir trafik kazası sonucu İnterpol kararı ile bir arama kararı çıkartılmıştır"
YEREL HABERLER 7 kişinin öldüğü kazada sanığa verilen 12 yıl hapis ...
Jandarma'dan uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Jandarma'dan uyuşturucuya geçit yok
Başkan Çolakbayrakdar make takıp beyaz bastonla yürüdü Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Belediye olarak engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar make takıp beyaz bastonla ...
Aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 12 yıl hapis cezasına itiraz
YEREL HABERLER Aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 12 ...
Kaçak ördek avlayan şahsa ceza
YEREL HABERLER Kaçak ördek avlayan şahsa ceza
Başkan Büyükkılıç, 200 milyon TL’lik Kentsel Dönüşüm Projesi’ni yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, 200 milyon TL’lik Kentsel Dönüşüm ...
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı
Sedat Kılınç’tan emtia fiyatı ‘kartellerine’ karşılık indirim müjdesi Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç: “Kuru bahane eden emtia kartellerine karşı satışlarda yüzde 10 indirim uygulayacağız”
YEREL HABERLER Sedat Kılınç’tan emtia fiyatı ‘kartellerine’ karşılık ...
Yukatel Kayserispor, 'Turkovac' yazılı formayla mücadele etti
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor, 'Turkovac' yazılı formayla ...
Boks makinesinden hırsızlık yaptılar İşletme sahibi: "Kilidi benden hızlı açıyorlar"
YEREL HABERLER Boks makinesinden hırsızlık yaptılar İşletme sahibi: ...
Hacılar balı 'Hacılarım Süzme Çiçek Balı' markası ile tüketiciye sunuldu Başkan Özdoğan: "Hacılar'ın bir değerini daha markalaştırdık"
YEREL HABERLER Hacılar balı 'Hacılarım Süzme Çiçek Balı' markası ile ...
COD Enerjiden dev bir yatırım hamlesi daha 20 dönümlük arazi üzerine topraksız sera inşa ediyor
YEREL HABERLER COD Enerjiden dev bir yatırım hamlesi daha 20 ...
Korona virüs sandığınız hastalık süper soğuk algınlığı ya da grip olabilir
YEREL HABERLER Korona virüs sandığınız hastalık süper soğuk ...
Çelik: "10 Ocak Gazeteciler Gününü kutluyorum"
YEREL HABERLER Çelik: "10 Ocak Gazeteciler Gününü kutluyorum"
Kayserispor Altay karşısında ilk kez kazandı
YEREL HABERLER Kayserispor Altay karşısında ilk kez kazandı
Türkiye Kadınlar Futbol Ligi Kayseri Kadın Futbol takımı ilk galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Türkiye Kadınlar Futbol Ligi Kayseri Kadın Futbol ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.