Turkovac’ı geliştiren Aykut Özdarendeli: “Turkovac, hem milletimize hem de daha yüksek ölçekli üretimle birlikte aşıya ihtiyaç duyan ve talep eden ülkelere de bir şekilde şifa olacaktır” Aykut Özdarendeli’nin ismi Kayseri’de cadde de yaşatılacak

Yerli korona virüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, “Turkovac, hem milletimize hem de daha yüksek ölçekli üretimle birlikte aşıya ihtiyaç duyan ve talep eden ülkelere de bir şekilde şifa olacaktır” dedi.

Yerli korona virüs aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak ayı Meclis Toplantısı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Biz bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak değerli bilim adamlarımızı hem misafir edelim hem onurlandıralım hem sahip çıkalım hem de Turkovac aşımızın gündem de kalması yönünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak katkı sağlayan bir yaklaşım içerisinde bir çalışma yapma durumunda olduk. Sağ olsunlar nazik davetimize karşı bizi kırmadılar teşrif ettiler. Aykut hocamın isminin de meclisimiz kararı ile İnşallah bir caddeye verilmesi bağlamında da sizlere önerimiz olacak. Yeni açacağımız ve yeni düzenlediğimiz bir caddede Aykut Özdarendeli hocamızın da isminin sizlerin kararı ile anılmasını istiyoruz” dedi.



“Turkovac, hem milletimize hem de daha yüksek ölçekli üretimle birlikte aşıya ihtiyaç duyan ve talep eden ülkelere de bir şekilde şifa olacaktır”

Turkovac’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise, aşının yapım aşamasını anlatarak, “Turkovac, Erciyes Üniversitesi bünyesinde rektörümüzün destekleriyle ortaya çıkan bir üründür. Yaklaşık 20 aylık bir süreç sonunda acil kullanım onayı aldı. Umut ediyoruz ki bundan sonra daha yaygın kullanımla birlikte hem milletimize hem de daha yüksek ölçekli üretimle birlikte aşıya ihtiyaç duyan ve talep eden ülkelere de bir şekilde şifa olacaktır. Memduh başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Cadde ismi de söyleyince duygulandım. Eksik olmasınlar. Çok teşekkürler. Bu fırsatı verdiği için Erciyes Üniversitesine ve bütün ekibime ve çalışanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Korona virüs Wuhan’dayken kolları sıvadık”

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, “Erciyes Üniversitesi rektörü olarak çok gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Turkovac 20 aylık müthiş bir çalışmanın eseri. Yaşadıklarımız belgesel olsa 2 saatlik bir belgesel, kitap olsa 2 ciltlik bir kitap olur. Çok şükür sonuca ulaştık. Acil kullanım onayı alması dönüm noktasıydı. Gerçekten çok mutlu olduk. Aşımıza her zaman güveniyorduk. Pandemi daha Wuhan’dayken Aykut hocam ‘Bunu Türkiye’de birkaç merkez yapabilir, biri de biziz’ dedi. ‘Hemen çalışmaya başlıyoruz’ dedim. Kolları sıvadık. O zaman hiçbir destek yoktu. Virüsü izole etmek için çalışmalarımız başladı. İlk izole eden de Aykut hoca oldu. Daha sonrada süreç hızlandı. Biz kendimiz destek vererek bu çalışmalar başlamış oldu” diye konuştu.



Aykut Özdarendeli’nin ismi cadde de yaşatılacak

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin meclisinde üyelerin oy birliği ile aldığı karar gereğince yerli korona virüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin ismi Kayseri’de yapılacak olan bir caddeye verilecek.

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