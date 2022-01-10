Kayserispor'da istifa

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İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, yönetim kurulu üyeleri Erol Çetin ile Tufan Koç istifa etti.

Kayserispor'a yapılan açıklamada; "Asbaşkanımız Ali Çamlı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Erol Çetin ve Tufan Koç görevlerinden istifa etmişlerdir. Kendilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

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