Kayserispor´un prensipte anlaştığı Abdulkadir Parmak kente geldi

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) Yukatel Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Abdulkadir Parmak, bu akşam Kayseri´ye geldi.

Sarı kırmızılı takımın sezonun ikinci yarısı için kiralık olarak kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak, hava yolu ile Kayseri'ye geldi. Abdulkadir Parmak, havalimanı çıkışında taraftarların fotoğraf çektirme tekliflerini geri çevirmedi. Kayserispor transfer yasağını kaldırdıktan sonra Trabzonlu futbolcu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalayacak.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-01-10 22:50:55



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