Kayserispor'un, Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak Kayseri’ye geldi.

Süper Lig'in ikinci yarısında güçlü bir kadro kurmak ve başarı çıtasını yükseltmek isteyen Kayserispor, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Sarı kırmızılılar Andrea Bertolacci ve Mert Çetin’in ardından Trabzonspor’dan ayrılan orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Abdulkadir Parmak ile yapılan görüşmelerin ardından oyuncu bugün saat 22.00’de Kayseri’ye geldi.

Bu sezon Trabzonspor forması 4 maçta forma giyen Abdulkadir Parmak sadece 19 dakika süre aldı.

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