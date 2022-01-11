2021 yılında Kayseri'ye 5 milyarlık yatırım Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 2022 sonbaharına tamamen açılacak" "6 milyon yolcu potansiyeli olan yeni havaalanı 2022 sonuna bitecek" "Şehir Hastanesi raylı sistem hattı Temmuz'da bitecek"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile buluştuğu programda 2021 yılı yatırımlarını değerlendirerek, önemli açıklamalar yaptı. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, alt yapı kuruluşları ve ilçe belediyelerinin 2021 yılında toplamda 4 milyar 618 bin TL’lik şehre kazanım sağladığına dikkat çekerek, şehri yakından ilgilendiren vizyon projelerle ilgili müjdeler verdi.

Erciyes Kardanadam Tesisleri’nde düzenlenen 2021 yılı Yatırım Değerlendirme Toplantısı’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve bürokratlar, KCETAŞ, KASKİ ve Kayserigaz temsilcileri ile gazeteciler katıldı. Başkan Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekli programda, 2021 yılı yatırım değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı çalışmalarını içeren kısa tanıtım filminin izletilmesiyle başlayan programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sunumlarını yapmak üzere kürsüye davet edildi. Kentte görev yapan yaygın ve yerel basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ederek sözlerine başlayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın sembolü olduğunu belirterek, 2021 yılı içerisinde yapılan faaliyetlerin sunumunu yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 2022 sonbaharına açılacak

Büyükkılıç, şehrin çehresini değiştirecek vizyon projeleri hayata geçirdiklerini anlatarak, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti ve 2022 yılının sonbaharında tamamen hayata geçeceği müjdesini verdi. Yapım çalışmalarında yüzde 65’lere gelindiğini ifade eden Büyükkılıç, çoklu fonksiyonları ile 1 milyon 260 bin metrekarelik alanda orta Anadolu’nun, hatta Türkiye’nin sayılı millet bahçelerinden olacağını, aynı şekilde Keykubat Millet Bahçesi ile ilçelere millet bahçelerinin kazandırılacağını duyurdu. Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın inşaat çalışmalarının yüzde 41’lere ulaştığını, 400 milyon TL’lik yatırımın kente kazandırılacağını vurguladı.



Raylı sistemde yeni hatlar

6 milyonluk yolcu potansiyeli ve 400 milyonluk yatırım olan yeni havaalanının 2022 sonuna biteceğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, raylı sistem hatlarına da yeni hat müjdesi verdi. Şehir Hastanesi raylı sistem hattının Temmuz'a biteceğini aktaran Büyükkılıç; "Ulaşım alanında önemli projelerden olan raylı sistem hatları ile ilgili bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, “Belsin Tınaztepe’den başlayıp Kumsmall’a kadar giden tramvay çalışmamız hızla devam ediyor. Şimdi bir dilekçe daha yazdık. Aynı zamanda Erkilet’ten Cumhuriyet Meydanı’na ve havaalanına ulaşacak şekilde yeni bir etapla ilgili girişimlerimiz sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız yine gerekeni yapar. TalasMevlana raylı sistem hattı sessiz ve derinden devam ediyor. Kazı çalışmaları yüzde 90’lar seviyesinde, ray montaj çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor. Ayrıca 6 adet tramvay aracının imzalarını attık, 5 tane daha ekleniyor. 69 olan mevcut tramvay aracımız 80 olacak” diye konuştu.



Kapadokya Ekspresi yola çıkıyor

Büyükkılıç, 150. Yılda 150 Proje sloganıyla seçim vaatleri arasında yer alan Kapadokya Ekspresi’nin özel sektör aracılığıyla İstanbul’dan Kayseri’ye ve Kapadokya bölgesinde hizmet edeceğini, 32 vagonu ile turistik bir çalışmanın da bölgeye zenginlik katacağını ifade etti. Yol medeniyettir’ diyerek gerek merkezde gerek taşrada ulaşım alanında yapılan çalışmalarda gayretlerinin sürdüğünü vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi;

“Hulusi Akar Bulvarı, Aşık Veysel Bulvarı kesişiminde alt geçit ve U tipi 2 adet alt geçidi içeren çalışmamız sonlandı, çevresindeki peyzaj düzenlemeleri ile şehrimize yakışır bir konuma gelmiş olacak. Ayrıca Eşref Bitlis Bulvarı ile uzaklara gitmeden kestirme bir şekilde Hulusi Akar Bulvarı üzerinden üniversitemize bağlanacak olan hattın da çalışmaları hızla devam ediyor. Yakut Mahallesi araç üstgeçit çalışmasının ihalesi yapıldı, çalışmalar devam ediyor.”

Ulaşım alanında birbirinden önemli yol yapım ve çevre düzenlemesine ilişkin çalışmaları anlatan Büyükkılıç, Zümrüt MahallesiHavalimanı bağlantı yol yapım çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, “Burası inşallah tamamlanınca Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızın ismini vereceğimiz önemli bir ana arter olarak hayata geçirmiş olacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun, bir vefa örneği göstermiş oluyoruz” dedi. İlçeler dahil 250 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldığının da altını çizen Büyükkılıç, trafik kontrol merkezi ve akıllı uygulamalardan bahsetti. Başkan Büyükkılıç, sosyal ve kültürel tesisler ile gönül belediyeciliğini ihmal etmediklerine vurgu yaparak, yaptığı sunumda Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Spor Salonu, 2 adet Kapalı Tenis Kortu, Erciyes Kayak Okulu, Talas İtfaiye Hizmet Binası, Kültepe Ziyaretçi Binası, 112 Acil Sağlık Merkezi, Mutfak Sanatları Merkezi, Hospice, Hasta Yakınları Misafirhaneleri, Bilim Sanat Merkezi, Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Glütensiz Kafe gibi insan ve sağlık odaklı projelerin detaylarını aktardı. ‘Müzeler şehri Kayseri’ olma yolunda kentte devam eden müze çalışanlarında gelinen son noktayı anlatan Büyükkılıç, Veli Altınkaya Basın Müzesi çalışmalarının da tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, Kültepe kazılarından fosil kazılarına, mozaik kazılarından Keykubadiye Sarayı kazılarına kadar şehrin dört bir yanından tarih fışkırdığını belirtti. Bir saati aşkın süren sunumda Büyükkılıç, Sahabiye, Camikebir, Oruçreis, Argıncık kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra çevreci yatırımlardan akıllı şehir uygulamalarına, gençlere yönelik birbirinden anlamlı onlarca faaliyetten ilçe yatırımlarına kadar maddeler halinde bilgiler de verdi. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında 1 milyar 800 milyon TL’lik bütçesiyle gerekli çalışmaları yaptığını, çalışmaların gerçekleşme oranının yüzde 98 olduğunu, ilçe belediyelerinin 2 milyar 15 milyon TL, altyapı kuruluşlarının da 803 milyon 174 bin TL olmak üzere 4 milyar 618 milyon TL kente kazanım sağladığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, gelecek 5 yıl içerisinde 6 ilçeye de Azerbaycan şirketi SOCAR aracılığıyla doğalgaz geleceğini vurgulayarak, ‘iki devlet, bir millet’ mesajı ile Azerbaycan’a selamlarını gönderdi.

2021 yılında yapılan bu çalışmalar ile 8 ödül kazandıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Büyükkılıç, programın sonunda gazetecilerin sorularını da cevapladı.

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