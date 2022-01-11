83 yaşındaki Zeliha teyze nöbet tutan askerler üşümemesi için çorap ördü

Develi'de yaşayan 83 yaşındaki Zeliha Kurtoğlu, nöbet tutan askerlerin üşümemesi için ördüğü çorapları ilçe kaymakamlığına teslim etti.

İlçeye bağlı Gümüşören mahallesinde yaşayan Zeliha Kurtoğlu; nöbet tutan askerlerin üşümemesi için çorap ördü. 2 ayda dokuz adet çorap ören Zeliha Kurdoğlu; ördüğü çorapları askerlere göndermesi için Develi Kaymakamlığına müracaat etti. 83 yaşındaki Zeliha Kurdoğlu'nun askerler için çorap ördüğünü öğrenen Develi Kaymakamı Sinan Aslan ise Zeliha Kurdoğlu'nu evinde ziyaret etti. Kurdoğlu; "Doğu kışın çok soğuk, 'Nöbet tutan askere geçen seneden beri çorap örüp salacam' diyordum, iki ayda 9 çorap ördüm. Ördüğüm çorapları göndermek içi Develi Kaymakamlığına gittim. Çorapları Doğu'daki askerlere göndermelerini rica ettim, askerlere bol bol selam söylemelerini istedim" ifadelerini kullandı.

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