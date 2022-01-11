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Tehlikeli ırk köpek besleyen 6 kişiye 240 bin TL ceza

İHA

Tehlikeli ırk köpek besleyen 6 kişiye 240 bin TL ceza

Kayseri’de yasaklı olan tehlikeli ırk köpek besleyen 6 kişiye toplam 240 bin TL para cezası verildi.
Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunda yapılan düzenleme ile Pitbull Terrier, JapaneseTosa, Dogo Argentino, Fla Brasilerio, Amerrican Bully, American Staffordshire Terrier türlerini veya bunların melezlerini sahiplenmiş olan vatandaşların kısırlaştırması ve belgelendirme zorunluluğu getirilmişti. Düzenleme kapsamında Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar şube Müdürlüğü ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmalarında 6 kişinin tehlikeli köpek sahiplendiği ve ticaretini yaptığı tespit edildi.
Yakalanan şahıslara toplamda 240 bin TL para cezası verilirken, el konulan 4 adet köpek ise Kayseri Büyük Şehir Belediyesine ait Molu Geçici Bakımevine teslim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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