Hikmet Karaman: Konyaspor ve Türk futboluna baş sağlığı diliyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hikmet Karaman: Konyaspor ve Türk futboluna baş sağlığı diliyorum

DHA

Hikmet Karaman: Konyaspor ve Türk futboluna baş sağlığı diliyorum


İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık ile ilgili olarak, "Ahmet Çalık'ın ailesine Allah'tan rahmet diliyorum. İttifak Holding Konyaspor ve Türk futboluna da başsağlığı diliyorum" dedi.
Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Karaman, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine değinerek, "Son derece üzücü bir haber aldık. Geçtiğimiz senelerde burada maç oynadıktan sonra trafik kazası geçiren Josef Sural'ın acı haberini almıştık. Ahmet Çalık'ın ailesine Allah'tan rahmet diliyorum. İttifak Holding Konyaspor ve Türk futboluna da baş sağlığı diliyorum. Biraz önce toplantıda futbolculara da söyledim: Allah ne yazarsa o oluyor. Ecelden kaçılmıyor. Oyuncu arkadaşlarımız çok dikkatli olmalı. İzin günlerinde ya da antrenmana giderken acele davranabiliyorlar. Biraz zaman verip plan proje yapmamız gerekiyor. Bu hepimiz için geçerli. Diğer taraftan ecelin önüne de geçilmiyor. Bu da olayın ayrı bir boyutu" diye konuştu.
"HEM LİG HEM DE TÜRKİYE KUPASI MARATONU BİZİ BEKLİYOR"
Deneyimli teknik direktör açıklamasının devamında, ligin 21'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçı ile ilgili olarak, "Önemli bir deplasmana gideceğiz. Bazı futbolcularımızın tedavisi sürüyor. Altay maçında çok önemli bir galibiyet aldık. Futbolcularımızı kutluyorum. Bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Ama çalışmak, gelişmek lazım. Eksiklerimizi gidermeliyiz. Bu uğurda hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. O nedenle lig uzun bir maraton, henüz ligin başındayız. Sezonun ilk yarısında neler yaşadığımızı gördük. Talihsiz sakatlanmalar, alternatif durumu gördük. Hem lig hem de Türkiye Kupası maratonu bizi bekliyor. Bu maratona da hazırlanmalıyız.  Berna başkan bunun çalışmalarını yapıyor. Oyuncularımızın da bu düşüncede olup ligi en iyi yerde bitirip Kayseri halkını mutlu etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
MUSTAFA PEKTEMEK: ADANA DEMİRSPOR MAÇI EŞİK ATLAMA MAÇI OLACAK
Kayserisporlu futbolcu Mustafa Pektemek ise "Altay galibiyeti ile Sivasspor maçı daha da anlam kazandı. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu maçlar bizim ligdeki konumumuzu belirleyecek. Adana Demirspor maçı eşik atlama maçı olacak. Zor bir deplasman, bunu biliyoruz ama biz de son haftalarda güzel galibiyetler alıyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Ahmet Çalık'ın vefatının sorulması üzerine Mustafa Pektemek, "Gerçekten muhteşem bir insandı. Çok düzgün ve efendi biriydi. Şok olduk. Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır diliyorum. Çok zor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hikmet Karaman'ın açıklamaları
Mustafa Pektemek'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-01-11 15:42:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hikmet Karaman: “Önemli bir deplasmana gideceğiz” Mustafa Pektemek: “Adana maçı eşik atlama maçı olacak” Kayserispor’da Adana Demirspor mesaisi devam ediyor
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: “Önemli bir deplasmana ...
Başkan Büyükkılıç liselilerle tecrübelerini paylaştı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç liselilerle tecrübelerini paylaştı
Talas'ta, ‘1 Kazanda 3 Kepçe’ kitabı tanıtıldı
YEREL HABERLER Talas'ta, ‘1 Kazanda 3 Kepçe’ kitabı tanıtıldı
Melikgazi, 2021 yılında 2 bin 859 adet ruhsat verdi
YEREL HABERLER Melikgazi, 2021 yılında 2 bin 859 adet ruhsat verdi
Kocasinan’a hayvan barınağı müjdesi
YEREL HABERLER Kocasinan’a hayvan barınağı müjdesi
Tehlikeli ırk köpek besleyen 6 kişiye 240 bin TL ceza
YEREL HABERLER Tehlikeli ırk köpek besleyen 6 kişiye 240 bin TL ceza
Büyükşehir kütüphanelerinden 2021’de 1 milyona yakın kişi faydalandı
YEREL HABERLER Büyükşehir kütüphanelerinden 2021’de 1 milyona yakın ...
Yasaklı köpek sahiplenen ve ticaretini yapan 6 kişiye 240 bin TL ceza
YEREL HABERLER Yasaklı köpek sahiplenen ve ticaretini yapan 6 kişiye ...
Rektör Çalış’tan ‘Aşı Araştırma Merkezi’ müjdesi ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: “Aşı Araştırma Merkezimiz bittiğinde bütün aşıların faz-1, faz-2 ve faz-3 doz üretimi yapabileceğiz”
YEREL HABERLER Rektör Çalış’tan ‘Aşı Araştırma Merkezi’ müjdesi ERÜ Rektörü Prof. ...
83 yaşındaki Zeliha teyze nöbet tutan askerler üşümemesi için çorap ördü
YEREL HABERLER 83 yaşındaki Zeliha teyze nöbet tutan askerler ...
Altınoluk Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisinde Sona Doğru
YEREL HABERLER Altınoluk Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisinde ...
2021 yılında Kayseri'ye 5 milyarlık yatırım Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 2022 sonbaharına tamamen açılacak" "6 milyon yolcu potansiyeli olan yeni havaalanı 2022 sonuna bitecek" "Şehir Hastanesi raylı sistem hattı Temmuz'da bitecek"
YEREL HABERLER 2021 yılında Kayseri'ye 5 milyarlık yatırım Kayseri ...
Gece yarısı altı dükkanın camlarını taşla indirdi Sabah işyerini açmaya gelen esnaf şok oldu
YEREL HABERLER Gece yarısı altı dükkanın camlarını taşla ...
'Koçbaşılı' uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER 'Koçbaşılı' uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Develi Belediyesi personeline Madde Bağımlılığı Semineri
YEREL HABERLER Develi Belediyesi personeline Madde Bağımlılığı ...
Büyükşehir Meclisi, 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisi, 2022 yılının ilk toplantısını ...
Kayseri Valiliğinin acı günü
YEREL HABERLER Kayseri Valiliğinin acı günü
Abdulkadir Parmak, Kayseri’ye geldi
YEREL HABERLER Abdulkadir Parmak, Kayseri’ye geldi
Kayserispor´un prensipte anlaştığı Abdulkadir Parmak kente geldi
YEREL HABERLER Kayserispor´un prensipte anlaştığı Abdulkadir Parmak ...
Kayserispor´un prensipte anlaştığı Abdulkadir Parmak kente geldi
YEREL HABERLER Kayserispor´un prensipte anlaştığı Abdulkadir Parmak ...
Kayserispor´un prensipte anlaştığı Abdulkadir Parmak kente geldi
YEREL HABERLER Kayserispor´un prensipte anlaştığı Abdulkadir Parmak ...
Kasaplar Odası'na Bayırbaş güven tazeledi
YEREL HABERLER Kasaplar Odası'na Bayırbaş güven tazeledi
Kayserispor'da 3 yönetici istifa etti
YEREL HABERLER Kayserispor'da 3 yönetici istifa etti
Kayserispor'da istifa
YEREL HABERLER Kayserispor'da istifa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.