Talas Belediyesi’nin kütüphanesi yeniden 7/24 açık

Talas Belediyesi’ne ait 7/24 Kütüphane ve Altıntepe Semt Kütüphanesi’nin çalışma saatleri güncellendi.



Buna göre daha önce pazar günleri hariç haftanın 6 günü 08.0023.00 saatleri arasında açık olan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane, uygulanacak olan yeni çalışma programıyla birlikte 11 Ocak Salı gününden itibaren 7 gün 24 saat hizmet verecek. Kütüphane, yalnızca pazartesi günleri 7.0015.00 saatleri arasında temizlik, dezenfeksiyon ve sterilize çalışmaları için hizmet veremeyecek. Açıldığı günden itibaren 7/24 esasıyla hizmet veren kütüphanede, pandemi tedbirleri kapsamında bu uygulamadan vazgeçilmiş ve çalışma saatlerinde kısıtlamaya gidilmişti.



ALTINTEPE’DE DE SAATLER UZATILDI

Öte yandan daha önce 8.0017.00 saatleri açık olan Altıntepe Semt Kütüphanesi de pazartesi hariç haftanın 6 günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında öğrencilere ve araştırmacılara hizmet vermeye devam edecek.

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