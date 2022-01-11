Esnaf görünümlü güven timleri huzur sağlıyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nce vatandaşlar dolandırıcılık konularında bilgilendirildi. Ayrıca esnaf görünümlü güven timlerince suçlar gerçekleşmeden önlendi.

2022 yılı ilk 10 günü içerisinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı vatandaş ve esnaf görünümlü Güven Timlerince, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, otobüs durakları, alışveriş merkezleri, semt pazarları gibi yerlerde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi, 2 şüpheli şahıs üzerinden toplamda 13 gram olmak üzere eroin ve metamfetamin maddeleri ve 1 şüpheli şahıs üzerinden yasaklı 24 adet fişek ele geçirildi. ekiplerce yapılan çalışmalarda ayrıca gerçekleşmek üzere olan bir hırsızlık olayına suçüstü müdahale edilerek hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı.

10 günlük süre içerisinde vatandaşları telefon ile arayarak kendilerini savcı, polis, asker olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışılması olaylarının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 1 vatandaşın karıştığı olaya müdahale edilerek gerekli bilgilendirme yapıldı. Bu müdahale sayesinde vatandaşın toplamda 81 bin TL dolandırılması engellendi.

Öte yandan ekiplerce halkın yoğun olarak kullandıkları tramvay durakları ile tramvay içerisinde vatandaşlar; telefonda para isteyen kimselere itibar etmemeleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para ve altın isteyenlere aldanmamaları, bankamatikte işlem yapılırken şifrelerini kimseyle paylaşmamaları, yoğun insan kalabalığı olan yerlerde çanta ve cüzdanlarının sık sık kontrol etmeleri konularında bilgilendirilerek broşürler dağıtıldı.

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