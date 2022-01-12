Makina Mühendisleri Odası Seçime gidiyor

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TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığı Genel Kurulu yapılacak.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığı Genel Kurulu, 56 Şubat tarihinde Millet Caddesi'ndeki düğün salonunda yapılacak. Saat 09.00'da başlayacak olan genel kurulda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1213 Şubat tarihinde genel kurul aynı yer ve saatte tekrar yapılacak.

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