Develi Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında SDS imzalandı

Develi Belediyesi ile BemBirSen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

BemBirSen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Karakaş arasında imzalanan sözleşmeyle ilgili açıklama yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “İmzalanan sözleşmenin hem belediyemize hem de personelimize hayırlı olmasını diliyorum. Mutabakat sağladığımız sözleşmenin personelimizin performansına katkı sağlamasını diliyor kendilerini de tebrik ediyorum” dedi. Sendika Şube Başkanı Karakaş ise; “Develi Belediyemiz sözleşmenin hazırlanma aşamasında gayet olumlu bir tutum takındılar bu anlamda başta Cabbar Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sözleşmenin her iki tarafa ve özellikle üyelerimize hayırlar getirmesini diliyorum” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.