Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda işyerinden 3 bin TL değerinde malzeme çaldığı belirlenen A.Ş. (23), ikametten 6 bin TL değerinde eşya çaldığı belirlenen O.Ö. (27) ve hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen D.Y. (34) yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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