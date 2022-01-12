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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Büyükşehir 2021'de kültür sanatın adresi oldu

İHA

Kayseri Büyükşehir 2021'de kültür sanatın adresi oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür etkinlikleri konusunda halka dokunan projelerle şehirdeki kültür faaliyetlerinin lokomotifi oldu. Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında hem geçmişine vefa hem de yetenekleri keşfetmek üzere 8 yarışma düzenlerken, birbirinden özel 14 farklı sergi açtı.

Örnek şehircilik hizmetlerinin yanı sıra, kültür sanat faaliyetlerine de dolu dolu devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, edebiyat ve sanat ortamını canlandıran, yeni yeteneklere kapı aralayacak etkinlik ve faaliyetlere imza attı. Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında şehirdeki kültür faaliyetlerine yönelik çalışmaları ve projeleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında da binlerce vatandaşın gönüllerine dokunarak kültür faaliyetlerini yürüttü ve bu anlamda şehre katkı sağlamaya devam etti.

BÜYÜKŞEHİR 2021’DE 8 YARIŞMA DÜZENLEDİ, 14 SERGİ AÇTI
Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, hem Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hem de Kayseri’de kültür faaliyetleri denilince akla ilk gelen kurumlardan olan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) aracılığı ile 2021 yılında ‘Asım’ın Nesli, Akif’in Şiirlerine Ses Veriyor’ Şiir Okuma Yarışması, 3. Kadı Burhaneddin Şiir Yarışması, 5. Hikâye Yarışması, ‘Bizim Yunus’ adlı ödüllü kompozisyon yarışması, Sanata Yansıyan 15 Temmuz El Sanatları yarışması, Kayseri Türküleri Yarışması, Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması ve Ahmet Remzi Akyürek 4. Şiir Yarışması düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi ayrıca, 2021 yılı içerisinde, birbirinden özel, anlamlı, el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergileri de Kayserililerin beğenisine sundu. Bir yıl içerisinde, Medeniyetin Dehası Mimar Sinan Sergisi, KAYMEK Karma Sanat Sergisi, Gök Kubbe Astrofotoğraf Sergisi, Erciyes’te Bir Sevda Masalı; Kerem İle Aslı Sergisi, Tarihi Kalede “Sanat” Sergisi, Mostar’da Yılsonu Sergisi ve Sertifika Töreni, “15 Temmuz Türkiye Geçilmez” Sanat Sergisi, ‘Mini Minia Sinan’ adlı minyatür sergisi, Anadolu’nun Özü Ahilik Sanat Sergisi, E38 Sanat Sergisi, Dekoratif Ahşap Süsleme Sergisi, 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi ve ‘Pandemi ile Yaşam’ Konulu Fotoğraf Sergisi açtı. Yılın son sergisi de 51 farklı el sanatı ile 78 eserden oluşan Kayseri’m Sanat Sergisi oldu.

BİRÇOK ETKİNLİK VE FAALİYET GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sergi ve yarışmaların yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1944 yılından bu yana Kayseri Kalesi’nin burçlarını süsleyen ve uzun yıllar Ramazan aylarında iftar topu olarak kullanılan Sahra Topu’nun konservasyon çalışmalarıyla yenilenmesini sağladı. İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü kapsamında vatandaşlara 2 bin adet İstiklâl Ajandası dağıtan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Büyükşehir Konservatuvarı’nda birçok branşta yediden yetmişe vatandaşa kurs verdi.
2021 yılında tarihin eşsiz dokusuyla sanatın buluştuğu adres olan Sanatçılar Sokağı ziyaretçilerin uğrak mekanı olurken, Tarihi Kayseri Kalesi’nde Temmuz ve Ağustos ayları boyunca ‘Kaleiçi Sanat Etkinlikleri’ düzenlendi.
KAYMEK ile bir ilke daha imza atarak, çocuklara özel şenlik günleri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’nin düzenlediği 5. Bilim Şenliği ile on binlerce kişiye ulaştı.
2021 yılında yine Türkiye’de en çok ziyaret edilen kitap fuarı unvanını yenileyen 4. Kayseri Kitap Fuarı “Sezai Karakoç” anısına kapılarını açtı. Büyükşehir Belediyesi’nin 4. Kitap Fuarı ile “Âlimler Şehri” Kadim Kent Kayseri’yi 10 gün boyunca kitap kokusu sardı. Kente gelen şair ve yazarlar, kitap fuarını ‘şiir gibi’ olarak yorumladılar.
Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda binlerce Kayserili Mustafa Ceceli konseri ile gönüllerince eğlenirken, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde açılışı gerçekleşen 4. Kitap Fuarı’nda anlamlı bir etkinliğe imza atarak, Sanatçı Metin Şentürk, özel günde özel bir konserle sevenleriyle bir araya geldi.
Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında da şehirde kültür ve sanat ile mesleki gelişimin sembolü oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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