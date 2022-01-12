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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi'den ‘dolandırıcılık’ uyarısı

İHA

Melikgazi Belediyesi, ev sahibi olma vaadiyle vatandaşlara SMS ile mesaj atarak dolandırıcılık yapanlara karşı tüm Kayserilileri uyardı.

Melikgazi'den ‘dolandırıcılık’ uyarısı

Melikgazi Belediyesi, ev sahibi olma vaadiyle vatandaşlara SMS ile mesaj atarak dolandırıcılık yapanlara karşı tüm Kayserilileri uyardı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, konuyla alakalı şunları söyledi:
"Art niyetli bazı kişilerin zaman zaman Belediyemiz ya da bazı belediye başkan yardımcılarımızın veya benim adımı kullanarak yardım veya bağış amaçlı para talebinde bulundukları üzerine sürekli ihbarlar alıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Dünde yeni bir dolandırıcılık olayı daha yaşanmış. Belediye’mizin adını kullanarak ve tapu devri nedeniyle bazı hesaplara para yatırılması gerektiği söylenerek, SMS yoluyla hemşehrilerimizden para talep edildiğine dair ihbarlar almaktayız. Lütfen bu tür yalanlara ve dolandırıcılara itibar etmeyiniz. Belediyemiz asla kimseden yardım ve para talebinde bulunmaz. Bu gibi durumla karşılaşan vatandaşlarımız lütfen bir an önce kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunsunlar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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