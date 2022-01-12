Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. yarı başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 20212022 futbol sezonunda ligin ikinci yarısı 16 Ocak’ta oynanacak olan 10. hafta karşılaşmaları ile kaldığı yerden devam edecek. 26 Aralık tarihlerinde oynanan 9.hafta karşılaşmaların ardından Futbol İl Temsilciliği tarafından 2 hafta ara verilen ligde heyecan kaldığı yerden devam edecek.
Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısında hem şampiyonluk mücadelesi hem de alt sıralar büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 10.Haftanın maç programı şöyle:
Sanayi EsnafsporÖzvatan Gençlikspor
Talas AnayurtsporOSB Atletikspor
Kayseri YolsporErciyes Esen Makina
Kayseri GençlerbirliğiErciyes Reşadiye Gençlik
Kayseri YavuzsporKayserigücü
Kocasinan ÜlküsporGültepespor
Kocasinan ŞimşeksporBuğdaylıspor
Kayseri ŞekersporHacılar Erciyesspor
Başakpınar BelediyesporAmarat Gençlikspor
EsentepesporTomarza Belediyespor
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