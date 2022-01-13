Talasgücü Belediyespor U18 kayıpsız ilerliyor

Talasgücü Belediyespor U18 takımı ligde oynadığı 4 maçta 4 galibiyet aldı.
Kayseri U18 Ligi C Grubunda mücadele eden Talasgücü Belediyespor yoluna namağlup yoluna devam ediyor. Geride kalan 4.hafta sonunda 4 galibiyet alan sarı lacivertliler 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Talasgücü Belediyespor 4 maçta kalesinde gol görmezken rakip filelere ise 45 gol attı. Sarı lacivertliler ligi 5.haftasında Cumartesi günü Yeşilhisar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Talasgücü Belediyespor U18 takımı ilk 4 hafta aldığı sonuçlar şu şekilde;
1.Hafta Talasgücü Belediyespor 160 Cuma Uluçay Talasspor
2.Hafta Talasgücü Belediyespor 50 Anadolu Yıldızları
3.Hafta Talasgücü Belediyespor 90 Trabzon 3861 Spor
4.Hafta Talasgücü Belediyespor 150 Erciyes Esen Makina
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.