KBSL: Galatasaray: 58 - Bellona Kayseri Basketbol:61

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Bellona Kayseri Basketbol ligin 13. haftasında deplasmanda Galatasaray 6158 mağlup etti.



Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol dün deplasmanda Galatasaray'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.



Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu xx, Mehmet Onur Sönmez xx, İsmail Binbir xx,

Galatasaray: Eda Şahin x (2), Kaela Dawn Davis xx (19), Miray Balotlu x, Sude Yılmaz x (4), Pelin Derya Bilgiç xx (3), Anete Steinberga xxx (15), Gizem Başaran Turan x, Tina Krajisnik xxx (15), Berna Şahin x

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde xx (2), Meltem Topaloğlu x, Sevgi Tonguç xx (4), Dilara Tongar xx (5), Brooque Willams xxx (23), Farhiya Abdi xx (8), Egle Sventoraite xxx (12), Gizem Tüzün x (2), Helin Boybeyi x (1), Destiny Slocum xx (4)

Periyotlar:

1.Periyot: 1915

Devre:3632

3.Periyot: 5046

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