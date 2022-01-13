Başkan Büyükkılıç, özel tasarım deri aksesuarları sergisi’nin açılışına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, özel tasarım deri aksesuarları sergisi’nin açılışına katıldı

İHA

Başkan Büyükkılıç, özel tasarım deri aksesuarları sergisi’nin açılışına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitmenleri ve kursiyerlerince hazırlanan unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden deri işlemeciliği ile yapılan eserlerin yer aldığı Özel Tasarım Deri Aksesuarları Sergisi’nin açılışına katıldı.
KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları 20212022 Yılı 1. Dönem Kösele Çanta Yapımı eğitmen ve kursiyerleri tarafından el emeği göz nuru olarak hazırlanan Özel Tasarım Deri Aksesuarları Sergisi açıldı. Açılan sergiye Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile yönetimi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı ile eğitmenler ve kursiyerler katıldı.
Sergi açılışı öncesi açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kıymetli eşim doktor hanıma, fakültemizin kıymetli dekanına, değerli il başkanımıza ve bu güzel çalışmaya önderlik yapan, hocalık yapan Jale hanıma ve kadın kollarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Burada KAYMEK’imizin yapmış olduğu deri ürünleri aksesuarları ile ilgili önemli ve anlamlı bir çalışma mevcut. Üretime yönelik bir çalışma ellerine sağlık” dedi.
Büyükkılıç, sergide 150’nin üzerinde üründen söz edildiğini, hem bir kazanım ve beceri elde etme, hem buradan kursiyerlerin bütçelerine katkı sağlanması dolayısıyla yapılan bu çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı ise sergide çanta, cüzdan, kemer gibi deri aksesuarlardan oluşan ürünler olduğunu ifade ederken, eğitmen Jale Yasan ise “KAYMEK bünyesinde arkadaşlarımızla beraber burada deri el sanatları kursunu açmış bulunuyoruz. Yaptığımız çalışmaları beğeninize sunduk. İnşallah herkes beğenir. Tamamı deri çalışmalarımız beylere de hanımlara da hitap ediyor. Keçi derisi ve dana derisi ile çalışıyoruz. En büyük özelliği, el işçiliği olmasıdır. Tamamı el işçiliği, üzerindeki desenler, boyaması, dikişi, aparatlarının takılması hepsini el işçiliği olarak beğenilerinize sunuyoruz” diye konuştu.
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut da, bu tür çalışmalardan dolayı gurur duyduklarını belirterek, “Bizim her türlü Kayseri’de sanatla ilgili yapılan her şeyde yanınızda olmaktan, sizin de bizim yanımızda olmanızdan gurur duyuyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Özellikle sanat ve kültür söz konusu olduğunda gerçekten başkanımın bu gönülle yaptığı ve buradaki çalışan arkadaşlarımın gönülle yaptığı işlerin hepsinde, vatanın, milletin söz konusu olduğu her türlü işte, kültürün söz konusu olduğu her türlü işte birlikteyiz. Allah hep daim etsin. Emeklerinize sağlık” dedi.
Büyükşehir Belediyesi ve KAYMEK’i anlamlı çalışmadan dolayı tebrik eden AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ise “Çok güzel bir çalışma. Üretimden tüketime yönelen bir toplumda aslında Cumhurbaşkanımızın her daim söylediği yerli ve milli çalışmayı, burada biraz yeniden gördük. O da KAYMEK’in verdiği destekle oluyor. Yerli ve milli derken de bizler tüketen toplumdan, yeniden üreten topluma KAYMEK sayesinde kadınlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.
Kurdele kesimi ile açılışı yapılan sergiyi gezen Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler, eğitmen Jale Yasan’dan, el emeği, göz nuru eserler hakkında bilgi aldı.
Eğitmen Jale Yasan ve 12 kursiyeri tarafından hazırlanan ve unutulmaya yüz tutmuş branşların gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenen sergide, 70 adet çanta, 10 adet kemer, 2 adet yelek, 30 adet cüzdan, 40 adet bileklik, 25 adet kartlık, 30 adet anahtarlık, 4 adet evrak çantası ve 10 adet mini dekoratif panolar yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İsviçre Büyükelçisi Talas'a hayran kaldı
YEREL HABERLER İsviçre Büyükelçisi Talas'a hayran kaldı
Kayseri’de yasa dışı keten kuşu avlayan 2 şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de yasa dışı keten kuşu avlayan 2 şahıs ...
Sedat Kılınç’tan 'Ödül Gecesi' Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç: “Başarılarımızın ardındaki arkadaşlarımızı ödüllendirmek istedik”
YEREL HABERLER Sedat Kılınç’tan 'Ödül Gecesi' Sedat Kılınç İnşaat ...
Brooque Williams 23 sayı ile oynadı
YEREL HABERLER Brooque Williams 23 sayı ile oynadı
KBSL: Galatasaray: 58 - Bellona Kayseri Basketbol:61
YEREL HABERLER KBSL: Galatasaray: 58 - Bellona Kayseri Basketbol:61
Brooque Williams 23 sayı ile oynadı
YEREL HABERLER Brooque Williams 23 sayı ile oynadı
Talasgücü Belediyespor U18 kayıpsız ilerliyor
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor U18 kayıpsız ilerliyor
Talasgücü Belediyespor U18 kayıpsız ilerliyor
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor U18 kayıpsız ilerliyor
Erkekler Futsal Turnuvası'nda Arif Molu MTAL şampiyon oldu
YEREL HABERLER Erkekler Futsal Turnuvası'nda Arif Molu MTAL şampiyon ...
Arif Molu MTAL şampiyon oldu
YEREL HABERLER Arif Molu MTAL şampiyon oldu
Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: ...
Kayseri’de 130 personelle yapılan uygulamada 286 araç ve 541 kişi sorgulandı
YEREL HABERLER Kayseri’de 130 personelle yapılan uygulamada 286 araç ...
Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi Kayseri polisinden hırsızların evine ‘şok baskın’
YEREL HABERLER Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi Kayseri ...
Marangozlar ve Mobilyacılar Odası’nda Ercan Sarıkaya dönemi
YEREL HABERLER Marangozlar ve Mobilyacılar Odası’nda Ercan Sarıkaya ...
Hırsızlık şüphelisinin evinin garajında 700 bin liralık çalıntı malzeme ele geçti
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisinin evinin garajında 700 bin ...
Başıboş gezen tehlikeli ırk köpek jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Başıboş gezen tehlikeli ırk köpek jandarma tarafından ...
Bünyan'da başarılı öğrencilere anlamlı ödül
YEREL HABERLER Bünyan'da başarılı öğrencilere anlamlı ödül
Marangozlar ve Mobilyacılar Odasında gergin seçim
YEREL HABERLER Marangozlar ve Mobilyacılar Odasında gergin seçim
Kayseri Şeker gıda sektöründe TSE Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk firma oldu Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: "Çiftçinin malı olan Kayseri Şeker'i çok önemsedik" TSE Genel Müdürü Prof. Dr. Adem Şahin: "Kayseri Şeker, almış olduğu belgeyle kaliteye ne kadar önem verdiğini bir kez daha göstermiştir"
YEREL HABERLER Kayseri Şeker gıda sektöründe TSE Sosyal Sorumluluk ...
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye TÜBA’dan Ödül
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye TÜBA’dan Ödül
Kayseri OSB’de ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ Semineri
YEREL HABERLER Kayseri OSB’de ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ Semineri
Akay'tan Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a ziyaret
YEREL HABERLER Akay'tan Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a ziyaret
Kayseri Şeker pancar bedeli ödemelerini 2-11 Şubat'ta yapacak
YEREL HABERLER Kayseri Şeker pancar bedeli ödemelerini 2-11 Şubat'ta ...
Onur Bulut 5. asisti yaptı
YEREL HABERLER Onur Bulut 5. asisti yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.