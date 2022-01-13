Şantiyeden pencere çalan 4 şahıs yakalandı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir şantiyeden pencere ve pencere demiri çaldıkları tespit edilen 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şıhbarak Mahallesi’ndeki bir şantiye içerisindeki pencere ve pencere demiri gibi inşaat malzemeleri çalındı. Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan kamyonette yapılan aramalarda, şantiye alanından çalınan malzemeler bulundu. Kamyonetteki malzemeler sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak da M.Y., U.B., V.D. ve H.T. işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Karakolda işlemleri tamamlanan U.B., V.D. ve H.T çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Y.’nin de tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

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