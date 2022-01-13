KAYÜ Rektörü Karamustafa: “Ahiliğin merkezi Kırşehir değil Kayseri’dir” KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa basın mensupları ile buluştu, üniversitenin çalışmalarını anlattı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ahiliğin merkezinin Kırşehir değil, Kayseri olduğunu söyleyerek, “Mezuniyet törenlerimizde kep atmıyoruz, şed takıyoruz” dedi.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile ‘Kampüste Kahvaltı’ etkinliğinde bir araya geldi. KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Personel Yemekhanesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Karamustafa, üniversitenin kurulduğu yıldan bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Slayt eşliğinde yapılan çalışmaları anlatan Karamustafa, KAYÜ bünyesine bağlı okullardaki yenilikleri tek tek dile getirdi.

Üniversitenin büyüyerek ileriye doğru gittiğini kaydeden KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “20182019 eğitim ve öğretim yılında Kayseri Üniversitesi markası altında 62 kişi diploma aldı. Çünkü onlar Erciyes Üniversitesi girişli oldukları için öğrencilerin iradesi ile ilk kurulduğumuz yıl 62, sonrasında 922 öğrenci, bu sene bin 732 bizden diploma almış, 4 bin 190’da yeni öğrencimiz gelmiş. Dolayısıyla Kayseri Üniversitesi artık yolda yürürken kendi marka değerinin ve kimliğinin varlığını hissettiriyor. Diğer taraftan da büyüyerek ileri doğru gidiyor” diye konuştu.



“Ahiliğin merkezi Kırşehir değil, Kayseri’dir”

Bir milletin ve toplumun kendi öz değerleri ile ileriye doğru gittiğini dile getiren Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Biz Kayseri Üniversitesi’nde kep atmıyoruz. Kep bize ait bir şey değil. Şed takıyoruz. Çünkü Kayseri ahilik kültürünün merkezidir. Kırşehir değil, Kayseri ahilik kültürünün merkezidir. O zaman biz bir meslek okuluysak bilgelik ve tecrübe sahibi, işine, eşine, devletine sadakatli, vefalı ve aynı zamanda sabırlı bileşenleri ile çocukları bu ruhla buradan mezun etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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