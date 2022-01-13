Talas’ta “Kuşaklararası” Resim Sergisi açılıyor

Geçtiğimiz yılı; tiyatro gösterileri, konserler ve sergilerle geride bırakan Talas Belediyesi, kültürsanat faaliyetlerine 2022 yılında da tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ressam Hasan Gürpınar ve yakınları tarafından hazırlanan “Kuşaklararası” resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.



Talas Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek sergide Hasan Gürpınar, Ayşe Gürpınar, Hüseyin Gürpınar ve Elif Hatice Toksarı tarafından hazırlanan birbirinden değerli resimler görücüye çıkacak. Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’de açılacak sergide 38 tablo, 3 seramik duvar panosu ve 6 adet seramik form, sanat severlerle buluşacak.

14 Ocak Cuma günü saat 14.00’te açılışı yapılacak sergiye sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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