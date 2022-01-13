Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri'nde 300 öğrenciyle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri'nde 300 öğrenciyle bir araya geldi

İHA

Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri'nde 300 öğrenciyle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Kariyer Günleri’ kapsamında Hacılar ilçesinde 300 öğrenciyle bir araya gelerek, tecrübelerini paylaştı.
Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında Hacılar ilçesinde Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, BakiAyşe Simitçi Anadolu Lisesi ve Ali İhsan Kalmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Hacılar Ahmet Kilci Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile 300 öğrenci ve öğretmenin katıldığı programda, Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle keyifli ve samimi bir ortamda söyleşi gerçekleştirdi. Kayseri’de yürüttükleri eğitim faaliyetleri ve genç dostu projelerle ilgili çalışmalardan bahseden Büyükkılıç, kentte eğitim, öğretim kalitesinin artması için gayretlerinin süreceğini ifade etti.

GENÇLERE “EREN” FİLMİ İLE “ÇANAKKALE” GEZİSİ SÖZÜ
Bir doktor başkan olarak gelişen teknolojinin ardından dijital unutkanlığa karşı gençlere uyarılarda bulunan Büyükkılıç, sorduğu bir soruyu cevaplayan öğrenciye bisiklet hediye ederken, teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme İyi ki Varsın Eren' filmine öğrencileri misafiri olarak izletme sözü verdi.
Başkan Büyükkılıç, gençlerin 250 binden fazla şehit verilen Çanakkale’yi mutlaka görmelerinin önemine işaret ederek, Çanakkale gezisi sözü verdi.
Başkan Büyükkılıç, gençlere hitap ederek, “Sizler donanımlı, eğitimli, değerlerine bağlı, günün koşullarına uyarlanmış, yabancı dilleri öğrenmeye çalışan gençler olduğunuz zaman siz kazanırsınız, aileniz kazanır, ülkemiz kazanır ve insanlık kazanır” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN GENÇLERE ÖNEMLİ TAVSİYELER
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin 1 milyon 260 bin metrekare alanda devam eden çalışmalarından bahseden Başkan Büyükkılıç, millet bahçesi içerisine Kültür Bakanlığı ile imzalanan protokol doğrultusunda şehre yakışır modern bir kütüphane yapılacağını söyledi. Ayrıca Hacılar’a, Kocasinan’a ve Talas ilçesine de bir millet bahçesi kazandırılacağını belirten Büyükkılıç, diğer taraftan taşra ilçelerinin her birine Büyükşehir Belediyesi tarafından daha yaşanılabilir ilçeler oluşturmak amacıyla millet bahçeleri yapılacağını ifade etti.
Salonda aşı yaptırıp yaptırmayanları soran Büyükkılıç, aşının önemine değinerek herkesin aşısını yaptırmasını önerdi. Ayrıca Kayseri’nin gururu Turkovac aşısından bahseden Büyükkılıç, “Normalleşme sürecinin devam etmesini istiyorsak aşılarımızı ihmal etmeyelim” dedi.
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerinden ve konservatuvarlarından bahsederek, öğrencilere kültür ve sosyal açıdan faaliyetlere yönelmelerini tavsiye etti ve ihtiyacı olan gençlere de Erciyes Kayak Merkezi’nde ücretsiz kayak kursu sözü verdi. Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerin sorularını tek tek cevaplarken, Kayseri’nin markası olan Yukatel Kayserispor’un atkısını hediye etti. Öte yandan Başkan Büyükkılıç salonu dolduran üç okula takım halinde futbol, voleybol, basketbol topları hediye etti. Programda Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da Başkan Büyükkılıç’a, ilçenin, gençliğin yanında olduğu için teşekkür etti.
Söyleşi sonunda Büyükkılıç, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana Demirspor-Kayserispor maçını Sarper Barış Saka yönetecek
YEREL HABERLER Adana Demirspor-Kayserispor maçını Sarper Barış Saka ...
Üniversite öğrencilerinden Büyükkılıç'a 'Çamaşırhane' teşekkürü
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinden Büyükkılıç'a 'Çamaşırhane' ...
Talas’ta “Kuşaklararası” Resim Sergisi açılıyor
YEREL HABERLER Talas’ta “Kuşaklararası” Resim Sergisi açılıyor
KAYÜ Rektörü Karamustafa: “Ahiliğin merkezi Kırşehir değil Kayseri’dir” KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa basın mensupları ile buluştu, üniversitenin çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER KAYÜ Rektörü Karamustafa: “Ahiliğin merkezi Kırşehir ...
MELMEK 2. dönem kurs kayıtları başladı
YEREL HABERLER MELMEK 2. dönem kurs kayıtları başladı
KTO Başkanı Gülsoy’dan istihdam çağrısı
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy’dan istihdam çağrısı
Şantiyeden pencere çalan 4 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Şantiyeden pencere çalan 4 şahıs yakalandı
Başkan Büyükkılıç, özel tasarım deri aksesuarları sergisi’nin açılışına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, özel tasarım deri aksesuarları ...
İsviçre Büyükelçisi Talas'a hayran kaldı
YEREL HABERLER İsviçre Büyükelçisi Talas'a hayran kaldı
Kayseri’de yasa dışı keten kuşu avlayan 2 şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de yasa dışı keten kuşu avlayan 2 şahıs ...
Sedat Kılınç’tan 'Ödül Gecesi' Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç: “Başarılarımızın ardındaki arkadaşlarımızı ödüllendirmek istedik”
YEREL HABERLER Sedat Kılınç’tan 'Ödül Gecesi' Sedat Kılınç İnşaat ...
Brooque Williams 23 sayı ile oynadı
YEREL HABERLER Brooque Williams 23 sayı ile oynadı
KBSL: Galatasaray: 58 - Bellona Kayseri Basketbol:61
YEREL HABERLER KBSL: Galatasaray: 58 - Bellona Kayseri Basketbol:61
Brooque Williams 23 sayı ile oynadı
YEREL HABERLER Brooque Williams 23 sayı ile oynadı
Talasgücü Belediyespor U18 kayıpsız ilerliyor
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor U18 kayıpsız ilerliyor
Talasgücü Belediyespor U18 kayıpsız ilerliyor
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor U18 kayıpsız ilerliyor
Erkekler Futsal Turnuvası'nda Arif Molu MTAL şampiyon oldu
YEREL HABERLER Erkekler Futsal Turnuvası'nda Arif Molu MTAL şampiyon ...
Arif Molu MTAL şampiyon oldu
YEREL HABERLER Arif Molu MTAL şampiyon oldu
Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: ...
Kayseri’de 130 personelle yapılan uygulamada 286 araç ve 541 kişi sorgulandı
YEREL HABERLER Kayseri’de 130 personelle yapılan uygulamada 286 araç ...
Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi Kayseri polisinden hırsızların evine ‘şok baskın’
YEREL HABERLER Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi Kayseri ...
Marangozlar ve Mobilyacılar Odası’nda Ercan Sarıkaya dönemi
YEREL HABERLER Marangozlar ve Mobilyacılar Odası’nda Ercan Sarıkaya ...
Hırsızlık şüphelisinin evinin garajında 700 bin liralık çalıntı malzeme ele geçti
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisinin evinin garajında 700 bin ...
Başıboş gezen tehlikeli ırk köpek jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Başıboş gezen tehlikeli ırk köpek jandarma tarafından ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.