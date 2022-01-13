Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri'nde 300 öğrenciyle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Kariyer Günleri’ kapsamında Hacılar ilçesinde 300 öğrenciyle bir araya gelerek, tecrübelerini paylaştı.

Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında Hacılar ilçesinde Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, BakiAyşe Simitçi Anadolu Lisesi ve Ali İhsan Kalmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Hacılar Ahmet Kilci Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile 300 öğrenci ve öğretmenin katıldığı programda, Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle keyifli ve samimi bir ortamda söyleşi gerçekleştirdi. Kayseri’de yürüttükleri eğitim faaliyetleri ve genç dostu projelerle ilgili çalışmalardan bahseden Büyükkılıç, kentte eğitim, öğretim kalitesinin artması için gayretlerinin süreceğini ifade etti.



GENÇLERE “EREN” FİLMİ İLE “ÇANAKKALE” GEZİSİ SÖZÜ

Bir doktor başkan olarak gelişen teknolojinin ardından dijital unutkanlığa karşı gençlere uyarılarda bulunan Büyükkılıç, sorduğu bir soruyu cevaplayan öğrenciye bisiklet hediye ederken, teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme İyi ki Varsın Eren' filmine öğrencileri misafiri olarak izletme sözü verdi.

Başkan Büyükkılıç, gençlerin 250 binden fazla şehit verilen Çanakkale’yi mutlaka görmelerinin önemine işaret ederek, Çanakkale gezisi sözü verdi.

Başkan Büyükkılıç, gençlere hitap ederek, “Sizler donanımlı, eğitimli, değerlerine bağlı, günün koşullarına uyarlanmış, yabancı dilleri öğrenmeye çalışan gençler olduğunuz zaman siz kazanırsınız, aileniz kazanır, ülkemiz kazanır ve insanlık kazanır” dedi.



BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN GENÇLERE ÖNEMLİ TAVSİYELER

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin 1 milyon 260 bin metrekare alanda devam eden çalışmalarından bahseden Başkan Büyükkılıç, millet bahçesi içerisine Kültür Bakanlığı ile imzalanan protokol doğrultusunda şehre yakışır modern bir kütüphane yapılacağını söyledi. Ayrıca Hacılar’a, Kocasinan’a ve Talas ilçesine de bir millet bahçesi kazandırılacağını belirten Büyükkılıç, diğer taraftan taşra ilçelerinin her birine Büyükşehir Belediyesi tarafından daha yaşanılabilir ilçeler oluşturmak amacıyla millet bahçeleri yapılacağını ifade etti.

Salonda aşı yaptırıp yaptırmayanları soran Büyükkılıç, aşının önemine değinerek herkesin aşısını yaptırmasını önerdi. Ayrıca Kayseri’nin gururu Turkovac aşısından bahseden Büyükkılıç, “Normalleşme sürecinin devam etmesini istiyorsak aşılarımızı ihmal etmeyelim” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerinden ve konservatuvarlarından bahsederek, öğrencilere kültür ve sosyal açıdan faaliyetlere yönelmelerini tavsiye etti ve ihtiyacı olan gençlere de Erciyes Kayak Merkezi’nde ücretsiz kayak kursu sözü verdi. Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerin sorularını tek tek cevaplarken, Kayseri’nin markası olan Yukatel Kayserispor’un atkısını hediye etti. Öte yandan Başkan Büyükkılıç salonu dolduran üç okula takım halinde futbol, voleybol, basketbol topları hediye etti. Programda Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da Başkan Büyükkılıç’a, ilçenin, gençliğin yanında olduğu için teşekkür etti.

Söyleşi sonunda Büyükkılıç, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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