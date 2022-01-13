Arkadaşını öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi ile 16,5 yıl hapis



Samed Aydın SUN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de, alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada arkadaşı Süleyman Köşker´i (35) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Korkut (34), 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi ile 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Eylül 2020´de Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki parkta meydana geldi. Esnaf Ahmet Korkut, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu arkadaşı Süleyman Köşker ile görüşmek istedi. Bunun üzerine ikili olayın yaşandığı parkta bir araya geldi. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Korkut üzerinde taşıdığı bıçakla Köşker'e saldırdı. Göğsünden bıçaklanan Süleyman Köşker hayatını kaybederken, Korkut polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında da `kasten adam öldürme´ suçundan dava açıldı.

Kayseri 1´inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Ahmet Korkut, cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, ölen Köşker´in şikayetçi yakınları mahkeme salonunda hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık Ahmet Korkut, "Banka kredisinin ödenmesi konusunda Süleyman ile aramızda husumet vardı. Olay günü konuşmak için bir araya geldik. Beni tahrik etti. Sonrasında bu olay meydana geldi. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Korkut´u, `kasten adam öldürme´ suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından `tahrik´ ve `iyi hal´ indirimleri uygulayarak cezasını 16 yıl 6 ay hapis cezasına düşürdü..

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-01-13 13:33:45



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