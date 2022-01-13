Abdulkadir Bitigen’e görev

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Hakem Abdulkadir Bitigen Ankara’da oynanacak olan Gençlerbirliği ile Adanaspor maçında düdük çalacak.
Spor Toto TFF 1.Ligin 21.hafta karşılaşmasında 17 Ocak 2022 Pazartesi günü Ankara Eryaman Stadyumunda oynanacak olan Gençlerbirliği ile Adanaspor maçında görev yapacak hakemler belli oldu. MHK tarafından yapılan açıklamada bu zorlu ve önemli doksan dakikayı Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını kemal Mavi ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın 4.Hakemi Süleyman Bahadır olacak. Abdulkadir Bitigen bu sezon ilk kez TFF 1.Lig’de düdük çalacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.