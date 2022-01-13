Kayseri Şeker pancar avans fiyatını güncelledi

2022 üretim yılı için 16 polar pancar avans fiyatını 720 TL/Ton olarak açıklayan Kayseri Şeker, güncelleme yaparak avans fiyatını 800TL/Tona yükseltti.

Türkiye’deki tüm şeker fabrikalarından önce pancar avans fiyatını yaklaşık yüzde 72 oranında artırarak, 16 polar pancar avans fiyatını 720 TL/Ton olarak açıklayan Kayseri Şeker, yeni bir güncelleme ile rakamı 800 TL/Ton olarak belirledi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuya ilişkin açıklamasında; çiftçinin artan girdi fiyatlarını da dikkate alarak, daha rahat üretim yapmaları için 16 polar pancar için daha önce açıkladıkları avans fiyatında tekrar güncellemeye gittiklerini söyledi. Başkan Akay; "Türkiye’deki tüm şeker fabrikalarından önce pancar avans fiyatımızı 420TL/Tondan 720 TL’ Tona çıkarmıştık. Bununla da yetinmeyerek 80 TL/ton ilave bir artışla 2022 yılı için 16 polar pancar avans fiyatımızı 800TL/Tona yükselttik. Prim uygulamasını ise kesin pancar fiyatıyla birlikte açıklayacağız" dedi.

Başkan Akay, 2021 yılında taahhüt ettikleri kotayı mücbir sebeplerden dolayı dolduramayan çiftçilere de cezai işlem yapmama kararı aldıklarını sözlerine ekledi.

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